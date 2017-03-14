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  • 14.03, 11:13
Путин наградил Наину Ельцину орденом Святой великомученицы Екатерины. Ельцин, награды и премии, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Путин наградил Наину Ельцину орденом Святой великомученицы Екатерины

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  • Фото: Сорокин Донат / ТАСС
Путин наградил Наину Ельцину орденом Святой великомученицы Екатерины

Путин наградил Наину Ельцину орденом Святой великомученицы Екатерины

Путин наградил Наину Ельцину орденом Святой великомученицы Екатерины
  • Фото: Сорокин Донат / ТАСС

    • Первая леди российской демократии Наина Ельцина сегодня принимает поздравления: ей исполняется 85 лет.

    Старшая из шести детей, она родилась в Оренбургской области. А будущего мужа Бориса Ельцина, с которым прожила больше полувека, встретила в Уральском политехническом институте.

    Наина Ельцина: «Такое ощущение, что я знаю его с пеленок. Каждый его поступок я знала заранее — когда он только подумает о нем. Он тогда не был ни президентом, ни руководителем, а являлся простым студентом Борей Ельциным. Я таким его и знала. Его жизнь не изменила, он и студентом был таким: упертым, умным, мудрым, настойчивым, все делал для других».

    Наина Иосифовна всегда старалась держаться в тени, подчеркивая, что она прежде всего — жена, мама и бабушка. Как первая леди она помогала детским учреждениям, больницам, домам престарелых и спортшколам.

    Сегодня Наину Ельцину орденом Святой великомученицы Екатерины наградил президент РФ Владимир Путин. Как отмечается в сообщении пресс-службы Кремля, Ельцина награждена за большой вклад в реализацию общественно значимых гуманитарных программ и активное участие в благотворительной деятельности.

    Незадолго до своего юбилея Наина Ельцина дала интервью ведущей программы «Итоги недели» на НТВ Ираде Зейналовой.

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