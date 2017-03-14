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  • 14.03, 11:13
ЦБ отложил идею страхования счетов юрлиц. банки, страхование, Центробанк, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

ЦБ отложил идею страхования счетов юрлиц

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ЦБ отложил идею страхования счетов юрлиц

ЦБ отложил идею страхования счетов юрлиц

    Центробанк отложил идею о том, чтобы распространить систему страхования вкладов на банковские счета юридических лиц. Говорят, что пока система страхования не может поддерживать малый и средний бизнес, потому что сама нуждается в поддержке.

    Центробанк считает, что вопрос о страховании денег юридических лиц в банках нужно отложить до лучших времен, сообщил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.

    По его словам, наступят эти лучшие времена скоро — через 2–3 года. Тогда с рынка уйдут заведомо слабые банки, а финансовое положение остальных улучшится настолько, что они смогут позволить платить более высокие взносы в систему страхования. Пока же система страхования, говорит Тулин, не работает как самоокупаемая организация и сама нуждается в поддержке.

    В начале марта расширить действие системы страхования на малый и средний бизнес попросила организация «Опора России». Поводом стало одновременное банкротство сразу трех банков из Татарстана. В самом крупном из них — «Татфондбанке» — были счета у 35 тысяч юридических лиц.

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