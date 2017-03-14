Боевики ИГ применили отравляющий газ в западном Мосуле

В Мосуле боевики запрещенного в РФ «Исламского государства» при обстреле правительственных сил Ирака применили снаряды с отравляющим газом.
По данным курдского телеканала, чьи сотрудники пострадали во время обстрела, атака произошла в западных кварталах города, когда журналисты освещали наступление иракских военных. Токсичный газ, которым были наполнены снаряды, вызывал приступы тошноты и удушья. Погибших среди обстрелянных нет.
На прошлой неделе Комитет Красного Креста сообщал о нескольких пострадавших от химоружия в Мосуле. С характерными симптомами людей доставили в местную больницу. Однако постпред Ирака при ООН утверждает, что Багдад не располагает сведениями о предполагаемых химических атаках ИГИЛ.
В российских МИД и Минобороны также прокомментировали применение химического оружия в Ираке. По словам официальных представителей ведомств, в Москве серьезно обеспокоены фактами использования отравляющих газов и удивлены прохладным отношением Организации по запрещению химического оружия к этому вопросу.
На прошлой неделе Комитет Красного Креста сообщал о нескольких пострадавших от химоружия в Мосуле. С характерными симптомами людей доставили в местную больницу. Однако постпред Ирака при ООН утверждает, что Багдад не располагает сведениями о предполагаемых химических атаках ИГИЛ.
В российских МИД и Минобороны также прокомментировали применение химического оружия в Ираке. По словам официальных представителей ведомств, в Москве серьезно обеспокоены фактами использования отравляющих газов и удивлены прохладным отношением Организации по запрещению химического оружия к этому вопросу.
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