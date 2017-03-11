В Минобороны заявили о безразличии Запада к химатаке боевиков в Мосуле

Применение иракскими боевиками химического оружия осталось незамеченным западной общественностью. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
Ранее экстремисты использовали газ иприт против жителей Мосула. Несколько человек погибли, однако этот факт не заинтересовал Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО). Она не осудила случившееся и не отправила своих инспекторов к месту трагедии. По словам Конашенкова, такое отношение неудивительно.
Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России: «Еще более удивительно прохладное отношение к данным фактам со стороны Организации по запрещению химического оружия, ведь не только не было попыток направить к месту трагедии своих экспертов, но даже не прозвучало ни одного осуждающего официального заявления. Глядя на это, стоит ли удивляться затянувшемуся до неприличия изучению в недрах ОЗХО проб грунта со следами применения боевиками химоружия, взятого осенью прошлого года в Алеппо российскими специалистами?»
Взятые в Алеппо пробы грунта международные инстанции исследуют уже полгода. Образцы содержат следы запрещенных веществ, которые применяли сирийские боевики. Результатов проверки нет до сих пор.
Что касается химической атаки в Мосуле, то ранее Международный комитет Красного Креста заявлял, что в боях с иракскими войсками боевики ИГИЛ (запрещенная в РФ экстремистская организация «Исламское государство») использовали отравляющий газ иприт. В результате погибли мирные жители.
Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России: «Еще более удивительно прохладное отношение к данным фактам со стороны Организации по запрещению химического оружия, ведь не только не было попыток направить к месту трагедии своих экспертов, но даже не прозвучало ни одного осуждающего официального заявления. Глядя на это, стоит ли удивляться затянувшемуся до неприличия изучению в недрах ОЗХО проб грунта со следами применения боевиками химоружия, взятого осенью прошлого года в Алеппо российскими специалистами?»
Взятые в Алеппо пробы грунта международные инстанции исследуют уже полгода. Образцы содержат следы запрещенных веществ, которые применяли сирийские боевики. Результатов проверки нет до сих пор.
Что касается химической атаки в Мосуле, то ранее Международный комитет Красного Креста заявлял, что в боях с иракскими войсками боевики ИГИЛ (запрещенная в РФ экстремистская организация «Исламское государство») использовали отравляющий газ иприт. В результате погибли мирные жители.
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