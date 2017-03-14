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  • 14.03, 09:42

В Астане начались двусторонние консультации в рамках переговоров по Сирии

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В Астане начались двусторонние консультации в рамках переговоров по Сирии

В Астане начались двусторонние консультации в рамках переговоров по Сирии

В столице Казахстана 14 марта стартовал третий раунд переговоров по сирийскому урегулированию. В первый день запланированы двусторонние и многосторонние консультации, на 15 марта — пленарное заседание.

Переговоры проходят под эгидой России, Турции и Ирана, которые также выступают гарантами соглашения о прекращении военных действий в Сирии, заключенного в конце декабря прошлого года.

Российская делегация, которую возглавляет спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, приступила к консультациям с представителями ООН.

Спецпосланник ООН Стаффан де Мистура не приехал в Астану, делегацию ООН возглавил, как и на предыдущем раунде, эксперт-консультант ООН Милош Стругар.

Делегацию Дамаска возглавляет постпред Сирии при ООН Башар Джаафари.

Представители сирийской вооруженной оппозиции, присутствовавшие на предыдущих двух раундах переговоров, на данный момент свое участие не подтвердили. А сирийская «политическая» оппозиция в лице Высшего комитета по переговорам назвала главным условием своего участия полное соблюдение режима прекращения огня Дамаском.

На встречу в роли наблюдателей прибыла делегация США в лице посла в Казахстане Джорджа Крола и дипломата из Вашингтона и представители Иордании.

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