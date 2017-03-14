Турция озвучила условия возобновления дипотношений с Нидерландами

Турция запретила голландскому послу возвращаться в Анкару. Об этом объявил
вице-премьер страны Нуман Куртулмуш.
Анкара передала дипломату, который находится в отпуске, ноту с требованием принести извинения за инцидент в Роттердаме, где турецкого министра по делам семьи и соцполитики не пустили на митинг, а затем отправили в Германию.
Нуман Куртулмуш, вице-премьер Турции: «Пока Нидерланды не выполнят наши требования, будут приостановлены отношения на высшем уровне и отложены все министерские встречи. Мы будем запрещать все полеты голландских дипломатов в Турцию. Мы защитим свою гордость, а более всего пострадает Голландия. Расизм и фашизм не принесут пользы».
Правительство Турции также рекомендовало закрыть межпарламентскую группу дружбы с Нидерландами.
Нуман Куртулмуш, вице-премьер Турции: «Пока Нидерланды не выполнят наши требования, будут приостановлены отношения на высшем уровне и отложены все министерские встречи. Мы будем запрещать все полеты голландских дипломатов в Турцию. Мы защитим свою гордость, а более всего пострадает Голландия. Расизм и фашизм не принесут пользы».
Правительство Турции также рекомендовало закрыть межпарламентскую группу дружбы с Нидерландами.
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