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  • 14.03, 06:40
Турция озвучила условия возобновления дипотношений с Нидерландами. Нидерланды, Турция, дипломатия, скандалы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Турция озвучила условия возобновления дипотношений с Нидерландами

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Турция озвучила условия возобновления дипотношений с Нидерландами

Турция озвучила условия возобновления дипотношений с Нидерландами

    Турция запретила голландскому послу возвращаться в Анкару. Об этом объявил вице-премьер страны Нуман Куртулмуш.

    Анкара передала дипломату, который находится в отпуске, ноту с требованием принести извинения за инцидент в Роттердаме, где турецкого министра по делам семьи и соцполитики не пустили на митинг, а затем отправили в Германию.

    Нуман Куртулмуш, вице-премьер Турции: «Пока Нидерланды не выполнят наши требования, будут приостановлены отношения на высшем уровне и отложены все министерские встречи. Мы будем запрещать все полеты голландских дипломатов в Турцию. Мы защитим свою гордость, а более всего пострадает Голландия. Расизм и фашизм не принесут пользы».

    Правительство Турции также рекомендовало закрыть межпарламентскую группу дружбы с Нидерландами.

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