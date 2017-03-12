Высланная из Нидерландов турецкий министр вылетела в Стамбул

Министр по делам семьи и социальной политики Турции Фатма Бетуль Сайян Кайя вылетела из Германии в Стамбул.
Как передает «Интерфакс», министр села на борт частного самолета, предоставленного министру по делам молодежи и спорта Турции Акифу Чагатаю Кылыджу, участвовавшему в ряде мероприятий в ФРГ.
Накануне власти Нидерландов воспрепятствовали визиту главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу и Сайян Кайи в Роттердам для участия во встрече с турецкой общиной этой страны. Власти Нидерландов объявили Кайю, собиравшуюся выступить на митинге в поддержку турецкого референдума, «нежелательным иностранцем». Полиция сопроводила турецкого министра к границе с ФРГ.
Тем временем в Сети появилось видео задержания Сайян Кайи. На кадрах видно, как представитель Турции пытается выяснить, почему сотрудники полиции не пускают ее в дипведомство.
Инцидент с министром прокомментировали власти Турции. Премьер-министр Бинали Йылдырым осудил действия властей Нидерландов, заявив, что «ответные меры Анкары будут предельно жесткими».
Бинали Йылдырым: «Мы решительно протестуем против действий властей Нидерландов. Ответные меры Анкары будут предельно жесткими. Давление на Турцию и министра, обладающего дипломатической неприкосновенностью, недопустимы».
Отметим, что накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил власти Нидерландов в приверженности ценностям фашизма. Так он отреагировал на решение властей Нидерландов не принимать самолет главы МИД Мевлюта Чавушоглу. Премьер Нидерландов назвал высказывание турецкого лидера безумным комментарием.
Накануне власти Нидерландов воспрепятствовали визиту главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу и Сайян Кайи в Роттердам для участия во встрече с турецкой общиной этой страны. Власти Нидерландов объявили Кайю, собиравшуюся выступить на митинге в поддержку турецкого референдума, «нежелательным иностранцем». Полиция сопроводила турецкого министра к границе с ФРГ.
Тем временем в Сети появилось видео задержания Сайян Кайи. На кадрах видно, как представитель Турции пытается выяснить, почему сотрудники полиции не пускают ее в дипведомство.
Инцидент с министром прокомментировали власти Турции. Премьер-министр Бинали Йылдырым осудил действия властей Нидерландов, заявив, что «ответные меры Анкары будут предельно жесткими».
Бинали Йылдырым: «Мы решительно протестуем против действий властей Нидерландов. Ответные меры Анкары будут предельно жесткими. Давление на Турцию и министра, обладающего дипломатической неприкосновенностью, недопустимы».
Отметим, что накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил власти Нидерландов в приверженности ценностям фашизма. Так он отреагировал на решение властей Нидерландов не принимать самолет главы МИД Мевлюта Чавушоглу. Премьер Нидерландов назвал высказывание турецкого лидера безумным комментарием.
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