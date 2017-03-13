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  • 13.03, 17:01

WTA официально разрешила Шараповой выступать с 26 апреля

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WTA официально разрешила Шараповой выступать с 26 апреля

WTA официально разрешила Шараповой выступать с 26 апреля

Женская теннисная ассоциация (WTA) подтвердила право Марии Шараповой выступить на турнире в Штутгарте в конце следующего месяца.

Таким образом, спортсменка сможет принять участие в турнире, стартующем на той же неделе, на которой истекает ее дисквалификация за употребление мельдония. Но есть условие, что свой первый матч она должна провести не раньше окончания срока дисквалификации, поэтому на корт она сможет выйти с 26 апреля.

WTA: «Будучи чемпионкой как турниров Большого шлема, так и итогового турнира WTA, Шарапова может просить и получать неограниченное число Wild Card, включая и Wild Card на турнир в Штутгарте, где россиянка вернется в Тур».

Соответствующее заявление размещено на сайте Женской теннисной ассоциации.

Напомним, год назад Шарапова призналась, что провалила допинг-тест. В ее пробе обнаружили мельдоний. Спортсменка объяснила, что не знала о его включении в список запрещенных, однако признала свою вину. Международная федерация тенниса дисквалифицировала ее на два года, но затем Спортивный арбитражный суд сократил срок.

Мария Шарапова — пятикратная победительница турниров серии Большого шлема. В составе сборной РФ она победила в Кубке Федерации — 2008 и завоевала серебро в одиночном разряде на Олимпиаде-2012 в Лондоне.

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