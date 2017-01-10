Дисквалифицированная Шарапова официально вернется на корт 26 апреля

Мария Шарапова выступит на теннисном турнире в немецком Штутгарте.
Мария Шарапова: «Я невероятно счастлива, что мой первый матч состоится в рамках одного из моих любимых турниров. Не могу дождаться, чтобы увидеть своих прекрасных фанатов и вернуться к любимому делу».
В свою очередь организаторы отметили, что возвращение Шараповой станет «сказочным подарком» для зрителей и одним из самых ярких и эмоциональных моментов турнира.
объявила, что попалась на допинге — в ее пробе был обнаружен запрещенный мельдоний. В результате Шарапову дисквалифицировали на два года. Наказание начало действовать с 26 января 2016 года.
Однако позднее суд сократил срок отстранения теннисистки до 15 месяцев. Принимать участие в официальных соревнованиях Шараповой разрешили с 26 апреля.
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