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  • 10.01, 14:09

Дисквалифицированная Шарапова официально вернется на корт 26 апреля

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Дисквалифицированная Шарапова официально вернется на корт 26 апреля

Дисквалифицированная Шарапова официально вернется на корт 26 апреля

Мария Шарапова выступит на теннисном турнире в немецком Штутгарте.

Свой первый официальный матч после дисквалификации знаменитая российская теннисистка проведет 26 апреля в рамках турнира Porsche Tennis Grand Prix, который пройдет в Штутгарте.

Мария Шарапова: «Я невероятно счастлива, что мой первый матч состоится в рамках одного из моих любимых турниров. Не могу дождаться, чтобы увидеть своих прекрасных фанатов и вернуться к любимому делу».

В свою очередь организаторы отметили, что возвращение Шараповой станет «сказочным подарком» для зрителей и одним из самых ярких и эмоциональных моментов турнира.

Напомним, Мария Шарапова стала фигуранткой громкого скандала в марте прошлого года. Теннисистка объявила, что попалась на допинге — в ее пробе был обнаружен запрещенный мельдоний. В результате Шарапову дисквалифицировали на два года. Наказание начало действовать с 26 января 2016 года.

Однако позднее суд сократил срок отстранения теннисистки до 15 месяцев. Принимать участие в официальных соревнованиях Шараповой разрешили с 26 апреля.

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