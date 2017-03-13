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  • 13.03, 15:30
«Готов лопатой помахать»: блогер Соколовский извинился перед верующими. блогосфера, Екатеринбург, компьютерные игры, религия, соцсети, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«Готов лопатой помахать»: блогер Соколовский извинился перед верующими

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«Готов лопатой помахать»: блогер Соколовский извинился перед верующими

«Готов лопатой помахать»: блогер Соколовский извинился перед верующими

«Готов лопатой помахать»: блогер Соколовский извинился перед верующими

    Сегодня в Екатеринбурге начался судебный процесс в отношении Руслана Соколовского. Его персона стала весьма известной после того, как он отважился поиграть в Pokemon Go в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. В ходе беседы с журналистами блогер впервые извинился перед теми, чьи чувства он оскорбил.

    Руслан Соколовский: «Не смотрите мои видео, я не советую смотреть их никому. Я могу признать, что при просмотре моих роликов верующие люди могли оскорбиться. Соответственно я готов перед ними извиниться и даже лопатой помахать на благо города — я люблю работать».

    Все началось с того, что студент разместил в Сети ролик, на котором он во время службы ловил покемонов в Храме-на-Крови. Тогда эта интернет-забава была крайне популярна. Законом отлов мультяшных монстров не запрещен. Тем не менее следователи начали проверку, а любительские видеозаписи Соколовского были направлены на экспертизу. Как выяснилось, дело было вовсе не в покемонах, а в том, какими комментариями автор сопровождал все свои творения.

    Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области: «Размещение некоторых файлов было оценено экспертами как публичное действие, выражающее явное неуважение к обществу и совершенное в целях оскорбления религиозных чувств верующих. Как полагает следствие, действия обвиняемого носили целенаправленный и систематический характер, что подтверждается количеством видеороликов противоправного содержания».

    Кроме того, в квартире блогера нашли ручку с камерой. Шпионское устройство изъяли, а к обвинениям добавилось еще одно — по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Теперь Соколовскому грозит до пяти лет колонии. Известно, что на следующем заседании начнется допрос свидетелей — их в рамках дела насчитывается 38. Среди них будут и представители нескольких конфессий.

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