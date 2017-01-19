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  • 19.01, 22:32

На ловившего покемонов в храме блогера завели новое дело

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На ловившего покемонов в храме блогера завели новое дело

На ловившего покемонов в храме блогера завели новое дело

На ловившего покемонов в храме блогера завели новое дело
  • Фото: Руслан Соколовский /vk.com

    • Новое обвинение предъявлено блогеру Руслану Соколовскому, ловившему покемонов в храме Екатеринбурга.

    Как сообщил ТАСС адвокат блогера Алексей Бушмаков, «сегодня в зале суда также зачитали обвинение по еще одной статье — „Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации“».

    Адвокат добавил, что поводом для возбуждения нового дела стала обнаруженная во время обыска дома Соколовского ручка с видеокамерой.

    В октябре 2016 года Соколовского поместили в СИЗО за нарушение условий домашнего ареста. Как выяснили сотрудники ГУФСИН по Свердловской области, молодой человек разместил видеоролик в YouTube, хотя в это время ему по условиям меры пресечения было запрещено пользоваться Интернетом и сотовой связью. Защита блогера пыталась оспорить данное решение, однако Свердловский областной суд отклонил апелляцию о смягчении меры пресечения. Сегодня суд в Екатеринбурге продлил арест Соколовского еще на месяц, до 22 февраля.

    В начале августа Соколовский снял видео о том, как ловил покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Видео вызвало неоднозначную реакцию среди верующих. По данным Следственного управления СК РФ по Свердловской области, в отношении блогера возбуждено дело по двум составам преступления по статьям УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».

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