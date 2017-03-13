Минфин предложил довести ставку страховых взносов и НДС до 22%

Министерство финансов выступает за снижение страховых взносов до 22% и одновременное увеличение налога на добавленную стоимость до 22%, заявил глава ведомства Антон Силуанов, выступая на «Неделе бизнеса».
Министр финансов пояснил, что действующие в России страховые взносы — это одна из самых высоких нагрузок на предприятия в мире.
Антон Силуанов, министр финансов РФ: «Мы видим, что у нас в связи с увеличением прямых налогов, в первую очередь страховых взносов, начала увеличиваться теневая часть экономики с выплатой заработных плат в конвертах».
В связи с этим Минфин предлагает перенести нагрузку на косвенные налоги.
Антон Силуанов: «Считаем возможным снизить совокупную ставку страховых взносов и перенести соответственно нагрузку на косвенные налоги. По нашим расчетам, чтобы это было нейтрально для бюджета, ставка страховых взносов должна составлять 22%, и компенсируется это 22% ставки налога на добавленную стоимость».
По мнению Силуанова, соотношение 22/22 упростит отчетность для бизнеса, выведет из тени зарплаты и будет очень выгодно для экспортеров.
При этом министр признал, что в результате повышения НДС вклад в инфляцию может составить чуть более 2% пунктов разово.
Что касается снижения ставки страховых взносов, то его еще предстоит согласовать с социальным блоком правительства.
Антон Силуанов: «Еще нужно с социальным блоком серьезно подумать на предмет того, как будет расщепляться пониженная ставка страховых взносов, на какие объемы нам нужно будет увеличивать трансферты Пенсионному фонду, чтобы фонд получал все необходимые ресурсы для исполнения своих обязательств. Здесь есть еще о чем дискутировать, говорить».
Сейчас ставка НДС в России составляет 18%, общая ставка страховых взносов — 30%.
Антон Силуанов, министр финансов РФ: «Мы видим, что у нас в связи с увеличением прямых налогов, в первую очередь страховых взносов, начала увеличиваться теневая часть экономики с выплатой заработных плат в конвертах».
В связи с этим Минфин предлагает перенести нагрузку на косвенные налоги.
Антон Силуанов: «Считаем возможным снизить совокупную ставку страховых взносов и перенести соответственно нагрузку на косвенные налоги. По нашим расчетам, чтобы это было нейтрально для бюджета, ставка страховых взносов должна составлять 22%, и компенсируется это 22% ставки налога на добавленную стоимость».
По мнению Силуанова, соотношение 22/22 упростит отчетность для бизнеса, выведет из тени зарплаты и будет очень выгодно для экспортеров.
При этом министр признал, что в результате повышения НДС вклад в инфляцию может составить чуть более 2% пунктов разово.
Что касается снижения ставки страховых взносов, то его еще предстоит согласовать с социальным блоком правительства.
Антон Силуанов: «Еще нужно с социальным блоком серьезно подумать на предмет того, как будет расщепляться пониженная ставка страховых взносов, на какие объемы нам нужно будет увеличивать трансферты Пенсионному фонду, чтобы фонд получал все необходимые ресурсы для исполнения своих обязательств. Здесь есть еще о чем дискутировать, говорить».
Сейчас ставка НДС в России составляет 18%, общая ставка страховых взносов — 30%.
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