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  • 22.02, 12:01
Правительство обсуждает увеличение налоговой нагрузки на население. Минфин РФ, Минэкономразвития РФ, налоги и пошлины. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Правительство обсуждает увеличение налоговой нагрузки на население

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Правительство обсуждает увеличение налоговой нагрузки на население

Правительство обсуждает увеличение налоговой нагрузки на население

    Экономисты сходятся во мнении, что пришла пора повысить налоговую нагрузку на население. Различные варианты уже обсуждают Минфин, Минэкономразвития и Центр стратегических разработок Алексея Кудрина.

    Но если в ЦСР на прошлой неделе предложили повысить подоходный налог с 13 до 17%, то в министерствах говорят о 15%, пишут «Ведомости».

    Минфин при этом рассматривает снижение страховых взносов для работодателей, а в Минэкономики подумывают о повышении НДС до 21% и создании вычета.

    Источники издания отмечают, что фактически ставка НДФЛ может остаться единой, но при этом стать прогрессивной из-за введения минимального дохода, который облагаться налогом не будет.

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