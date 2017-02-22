Правительство обсуждает увеличение налоговой нагрузки на население

Экономисты сходятся во мнении, что пришла пора повысить налоговую нагрузку на население. Различные варианты уже обсуждают Минфин, Минэкономразвития и Центр стратегических разработок Алексея Кудрина.
Но если в ЦСР на прошлой неделе предложили повысить подоходный налог с 13 до 17%, то в министерствах говорят о 15%, пишут «Ведомости».
Минфин при этом рассматривает снижение страховых взносов для работодателей, а в Минэкономики подумывают о повышении НДС до 21% и создании вычета.
Источники издания отмечают, что фактически ставка НДФЛ может остаться единой, но при этом стать прогрессивной из-за введения минимального дохода, который облагаться налогом не будет.
Минфин при этом рассматривает снижение страховых взносов для работодателей, а в Минэкономики подумывают о повышении НДС до 21% и создании вычета.
Источники издания отмечают, что фактически ставка НДФЛ может остаться единой, но при этом стать прогрессивной из-за введения минимального дохода, который облагаться налогом не будет.
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