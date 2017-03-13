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  • 13.03, 12:27

В Великобритании появился министр по борьбе с подрывной деятельностью

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  • Фото Reuters © 2017, Suzanne Plunkett
В Великобритании появился министр по борьбе с подрывной деятельностью

В Великобритании появился министр по борьбе с подрывной деятельностью

В Великобритании появился министр по борьбе с подрывной деятельностью
  • Фото Reuters © 2017, Suzanne Plunkett

    • На этот пост премьер Тереза Мэй назначила Бена Гаммера. Его главной задачей станет предотвращение возможных кибератак на следующих выборах в Великобритании. Таким образом, министр по борьбе с подрывной деятельностью будет защищать «целостность демократической жизни страны».

    Тереза Мэй пошла на этот шаг под влиянием волны обвинений в адрес Москвы о вмешательстве российских хакеров в выборы президента США.

    В Лондоне опасаются, что Россия якобы может устроить кибератаки во время парламентских выборов в 2020 году и с помощью сфабрикованных новостей «дестабилизировать демократию», передает сайт Вести.Ru со ссылкой на иностранные СМИ.

    Примечательно, что накануне в прессе появилась информация о новой приоритетной задаче Национального центра кибербезопасности Великобритании. Его специалисты будут обеспечивать безопасность электронных сетей британских политических партий и организаций от взломов извне, в частности, из России.

    Между тем глава британского МИД Борис Джонсон отметил, что у Лондона нет доказательств причастности России к взломам серверов Демократической партии США в ходе выборов главы государства.

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