Британские спецслужбы будут защищать партии от «хакеров из России»

Спецслужбы Великобритании поставили приоритетную задачу по защите электронных коммуникаций политических партий страны от вмешательства иностранных хакеров, в частности, из России.
Выполнением этой задачи займется национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC), пишет The Sunday Times. По данным издания, британские спецслужбы опасаются, что хакеры, «действующие при поддержке Кремля», могут похитить данные из баз данных избирателей и внутренней переписки политических партий, чтобы затем опубликовать эти сведения в открытом доступе. Таким образом, может быть испорчено отношение избирателей к партиям и организациям, которые окажутся взломаны.
Чтобы избежать этого, глава NCSC Киаран Мартин направил руководству политических партий письма, в которых предложил оказать экстренную помощь в усилении их сетевой безопасности. Национальный центр кибербезопасности Великобритании также проводит специальные семинары для партий и политических организаций перед парламентскими выборами, которые состоятся в 2020 году.
Киаран Мартин: «Защита политической системы Великобритании от враждебной киберактивности является одним из приоритетов нашей деятельности, поэтому мы разработали рекомендации для политических партий и проведем специальные семинары по мерам компьютерной безопасности».
Чтобы избежать этого, глава NCSC Киаран Мартин направил руководству политических партий письма, в которых предложил оказать экстренную помощь в усилении их сетевой безопасности. Национальный центр кибербезопасности Великобритании также проводит специальные семинары для партий и политических организаций перед парламентскими выборами, которые состоятся в 2020 году.
Киаран Мартин: «Защита политической системы Великобритании от враждебной киберактивности является одним из приоритетов нашей деятельности, поэтому мы разработали рекомендации для политических партий и проведем специальные семинары по мерам компьютерной безопасности».
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