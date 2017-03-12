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  • 12.03, 21:18

Песков назвал предполагаемую дату встречи Путина и Трампа

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Песков назвал предполагаемую дату встречи Путина и Трампа

Песков назвал предполагаемую дату встречи Путина и Трампа

Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп могут встретиться на полях саммита «Большой двадцатки», который пройдет летом в ФРГ.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN, передает «Интерфакс».

Дмитрий Песков: «Если мы не договоримся о раннем саммите, то, предположительно, мы можем ожидать, что они встретятся на саммите G20 в Гамбурге в начале июля, так как это будет первое мероприятие, где они будут вместе находиться».

Отметим, что Владимир Путин и Дональд Трамп условились провести личную встречу после телефонного разговора, который состоялся в конце января. Беседа президентов продолжалась чуть менее часа. Тогда Путин и Трамп продемонстрировали взаимное желание развивать российско-американские отношения на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе, а сам разговор прошел в деловом и позитивном ключе, сообщила пресс-служба Кремля.

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