Песков назвал предполагаемую дату встречи Путина и Трампа

Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп могут встретиться на полях саммита «Большой двадцатки», который пройдет летом в ФРГ.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN, передает «Интерфакс».
Дмитрий Песков: «Если мы не договоримся о раннем саммите, то, предположительно, мы можем ожидать, что они встретятся на саммите G20 в Гамбурге в начале июля, так как это будет первое мероприятие, где они будут вместе находиться».
телефонного разговора, который состоялся в конце января. Беседа президентов продолжалась чуть менее часа. Тогда Путин и Трамп продемонстрировали взаимное желание развивать российско-американские отношения на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе, а сам разговор прошел в деловом и позитивном ключе, сообщила пресс-служба Кремля.
Дмитрий Песков: «Если мы не договоримся о раннем саммите, то, предположительно, мы можем ожидать, что они встретятся на саммите G20 в Гамбурге в начале июля, так как это будет первое мероприятие, где они будут вместе находиться».
телефонного разговора, который состоялся в конце января. Беседа президентов продолжалась чуть менее часа. Тогда Путин и Трамп продемонстрировали взаимное желание развивать российско-американские отношения на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе, а сам разговор прошел в деловом и позитивном ключе, сообщила пресс-служба Кремля.
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