«Спартак» обыграл «Анжи» и ушел в отрыв на 8 очков

Московский «Спартак» обыграл в домашнем матче
19-го тура чемпионата России по футболу махачкалинский «Анжи» и увеличил свой отрыв от ближайших преследователей до 8 очков.
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0. Победный гол ударом головой на 67-й минуте забил полузащитник «Спартака» Александр Самедов.
После этой победы «Спартак» с 44 очками в активе укрепился в статусе лидера нынешнего чемпионата. Отрыв красно-белых от ЦСКА и «Зенита» увеличился до восьми очков. Ранее сегодня петербуржцы уступили в гостях «Амкару».
Матч #СпартакАнжи окончен! Со счётом 1:0 выиграл «Спартак»!— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) March 12, 2017
С победой, красно-белые!!! 🔴⚪👏 pic.twitter.com/k38HzsHhlw
После этой победы «Спартак» с 44 очками в активе укрепился в статусе лидера нынешнего чемпионата. Отрыв красно-белых от ЦСКА и «Зенита» увеличился до восьми очков. Ранее сегодня петербуржцы уступили в гостях «Амкару».
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