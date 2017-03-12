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  • 12.03, 19:47

«Спартак» обыграл «Анжи» и ушел в отрыв на 8 очков

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  • Фото РИА Новости, Александр Вильф
«Спартак» обыграл «Анжи» и ушел в отрыв на 8 очков

«Спартак» обыграл «Анжи» и ушел в отрыв на 8 очков

«Спартак» обыграл «Анжи» и ушел в отрыв на 8 очков
  • Фото РИА Новости, Александр Вильф

    • Московский «Спартак» обыграл в домашнем матче 19-го тура чемпионата России по футболу махачкалинский «Анжи» и увеличил свой отрыв от ближайших преследователей до 8 очков.

    Встреча, прошедшая в Москве, завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0. Победный гол ударом головой на 67-й минуте забил полузащитник «Спартака» Александр Самедов.


    После этой победы «Спартак» с 44 очками в активе укрепился в статусе лидера нынешнего чемпионата. Отрыв красно-белых от ЦСКА и «Зенита» увеличился до восьми очков. Ранее сегодня петербуржцы уступили в гостях «Амкару».

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