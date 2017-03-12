«Зенит» проиграл «Амкару» в Перми

Финальный свисток и Амкар одерживает победу над Зенитом!! Поздравляем! Браво, ребята!! #АмкарЗенит. Счёт 1:0. Голы: Гиголаев, 33. — FC Amkar (@fc_amkar) March 12, 2017

Встреча в Перми завершилась с минимальным счетом 1:0 в пользу хозяев. Автором победного гола на 33-й минуте стал полузащитник «Амкара» Роланд Гиголаев.После этого поражения «Зенит» остался на третьей строчке турнирной таблице с 36 очками в активе. Идущий вторым ЦСКА опережает петербуржцев по личным встречам.«Амкар» благодаря одержанной победе поднялся на пятое место в турнирной таблице (30 очков).