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  • 12.03, 15:13

«Зенит» проиграл «Амкару» в Перми

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«Зенит» проиграл «Амкару» в Перми

«Зенит» проиграл «Амкару» в Перми

«Зенит» проиграл «Амкару» в Перми
  • Фото: fc-amkar.org

    • Пермский «Амкар» обыграл петербургский «Зенит» в матче 19-го тура чемпионата России по футболу.

    Встреча в Перми завершилась с минимальным счетом 1:0 в пользу хозяев. Автором победного гола на 33-й минуте стал полузащитник «Амкара» Роланд Гиголаев.





    После этого поражения «Зенит» остался на третьей строчке турнирной таблице с 36 очками в активе. Идущий вторым ЦСКА опережает петербуржцев по личным встречам.

    «Амкар» благодаря одержанной победе поднялся на пятое место в турнирной таблице (30 очков).

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