Врач рассказал, как пытался реанимировать сына продюсера «Ласкового мая»

Нейрохирург Алексей Кащеев случайно оказался на улице рядом с Александром Разиным, когда у подростка случился приступ. Врачу дважды удавалось восстановить сердечный ритм, но спасти юношу он не сумел.
Врач рассказал, что в минувшую пятницу «перемещался между двумя пьянками» с помощью услуги «трезвого водителя», когда увидел на Якиманке лежащего на тротуаре юношу. Кащеев попытался помочь молодому человеку, у которого диагностировал асистолию неясного генеза.
По словам медика, спутница юноши, у которого случился сердечный приступ, уверяла, что он не наркоман. Врач в течение 20 минут пытался спасти молодого человека. Кащееву дважды удавалось восстановить сердечный ритм, но каждый раз «он срывался». Затем он передал пациента прибывшей на место скорой помощи.
Только сегодня нейрохирург, случайно оказавший на улице рядом с подростком, нуждавшимся в помощи, узнал, что пытался спасти сына Андрея Разина, знаменитого продюсера «Ласкового мая». Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
К сожалению, медикам скорой также не удалось реанимировать 16-летнего Александра Разина. Подростка доставили в больницу, где спустя два часа констатировали его смерть. Известно, что сердечный приступ у юноши случился во время свидания.
По словам медика, спутница юноши, у которого случился сердечный приступ, уверяла, что он не наркоман. Врач в течение 20 минут пытался спасти молодого человека. Кащееву дважды удавалось восстановить сердечный ритм, но каждый раз «он срывался». Затем он передал пациента прибывшей на место скорой помощи.
Только сегодня нейрохирург, случайно оказавший на улице рядом с подростком, нуждавшимся в помощи, узнал, что пытался спасти сына Андрея Разина, знаменитого продюсера «Ласкового мая». Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Скорой помощи пост.Опубликовано Алексеем Кащеевым 10 марта 2017 г.
Перемещаясь между двумя пьянками при помощи услуги «трезвый водитель» (пятница же), имел неосторожн…
К сожалению, медикам скорой также не удалось реанимировать 16-летнего Александра Разина. Подростка доставили в больницу, где спустя два часа констатировали его смерть. Известно, что сердечный приступ у юноши случился во время свидания.
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