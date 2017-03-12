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  • 12.03, 13:43

Сын продюсера «Ласкового мая» внезапно умер во время свидания

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Сын продюсера «Ласкового мая» внезапно умер во время свидания

Сын продюсера «Ласкового мая» внезапно умер во время свидания

Сын продюсера «Ласкового мая» внезапно умер во время свидания
  • Фото: razin_andrei_lm /instagram.com

    • У бывшего солиста и продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина внезапно умер 16-летний сын Александр.

    По словам нынешней спутницы Андрея Разина Натальи Грозовской, подросток внезапно скончался на улице от сердечного приступа.

    Последнее фото с моим сыном. Царствие небесное Сашуля.

    Публикация от Андрей Разин «Ласковый Май» (@razin_andrei_lm)



    Как сообщает сайт «Комсомольской правды», трагедия произошла во время свидания. Молодой человек гулял со своей девушкой, когда ему внезапно стало плохо. Александра доставили в больницу, где через два часа он скончался.

    Александр родился в 2001 году в третьем браке Андрея Разина. Судя по информации из социальных сетей, подросток вел весьма активный образ жизни: занимался спортом, увлекался ездой на мотоцикле, посещал вечеринки с друзьями и отдыхал на курортах.

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