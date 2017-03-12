Сын продюсера «Ласкового мая» внезапно умер во время свидания

У бывшего солиста и продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина внезапно умер
16-летний сын Александр.
По словам нынешней спутницы Андрея Разина Натальи Грозовской, подросток внезапно скончался на улице от сердечного приступа.
Как сообщает сайт «Комсомольской правды», трагедия произошла во время свидания. Молодой человек гулял со своей девушкой, когда ему внезапно стало плохо. Александра доставили в больницу, где через два часа он скончался.
Александр родился в 2001 году в третьем браке Андрея Разина. Судя по информации из социальных сетей, подросток вел весьма активный образ жизни: занимался спортом, увлекался ездой на мотоцикле, посещал вечеринки с друзьями и отдыхал на курортах.
Как сообщает сайт «Комсомольской правды», трагедия произошла во время свидания. Молодой человек гулял со своей девушкой, когда ему внезапно стало плохо. Александра доставили в больницу, где через два часа он скончался.
Александр родился в 2001 году в третьем браке Андрея Разина. Судя по информации из социальных сетей, подросток вел весьма активный образ жизни: занимался спортом, увлекался ездой на мотоцикле, посещал вечеринки с друзьями и отдыхал на курортах.
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