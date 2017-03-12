СМИ уличили Фийона в покупке слишком дорогих костюмов

Кандидат от «Республиканцев» на президентских выборах во Франции Франсуа Фийон вновь оказался в центре полемики в СМИ. Его обвинили в покупке слишком дорогих деловых костюмов.
Как передает ТАСС, газета Journal du Dimanche сообщила, что за последние пять лет Фийон потратил на свои деловые костюмы порядка 35 500 евро. А в начале февраля друг политика, имя которого не называется, якобы оплатил два костюма на сумму в 13 тысяч евро «по просьбе Фийона».
В окружении кандидата подтвердили, что в феврале ему действительно были подарены два костюма, отметив, что «в этом нет ничего незаконного». Также представители Фийона опровергли информацию, что покупки оплачивались наличными.
По данным издания, кандидат на выборах от «Республиканцев» предпочитает одеваться в бутике Arnys, который специализируется на пошиве одежды, в частности, костюмов на заказ. Руководство бутика воздерживается от комментариев.
Напомним, что в конце января Фийон оказался в центре другого скандала. Тогда СМИ утверждали, что супруга политика Пенелопа Фийон долгое время числилась его помощником в Национальном собрании и получала за это полагающееся жалованье, однако «не выполняла никакой реальной работы».
В окружении кандидата подтвердили, что в феврале ему действительно были подарены два костюма, отметив, что «в этом нет ничего незаконного». Также представители Фийона опровергли информацию, что покупки оплачивались наличными.
По данным издания, кандидат на выборах от «Республиканцев» предпочитает одеваться в бутике Arnys, который специализируется на пошиве одежды, в частности, костюмов на заказ. Руководство бутика воздерживается от комментариев.
Напомним, что в конце января Фийон оказался в центре другого скандала. Тогда СМИ утверждали, что супруга политика Пенелопа Фийон долгое время числилась его помощником в Национальном собрании и получала за это полагающееся жалованье, однако «не выполняла никакой реальной работы».
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