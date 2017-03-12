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  • 12.03, 16:45
Наступление китайских смартфонов и суперскорости 5G: итоги выставки в Барселоне. гаджеты, изобретения, мобильная связь, роботы, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Наступление китайских смартфонов и суперскорости 5G: итоги выставки в Барселоне

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Наступление китайских смартфонов и суперскорости 5G: итоги выставки в Барселоне

Наступление китайских смартфонов и суперскорости 5G: итоги выставки в Барселоне

Наступление китайских смартфонов и суперскорости 5G: итоги выставки в Барселоне

    Стоит ли, как делают многие, покупать дешевые, но мощные китайские смартфоны? И зачем компании уже тестируют 5G? Ответы на эти вопросы обозреватель «Чуда техники» Ким Коршунов искал на ежегодной выставке мобильной электроники в Барселоне.

    Самой громкой новинкой стал простенький кнопочный телефон — реинкарнация легендарной «неубиваемой» Nokia 3310. Ее новая версия оснащена цветным экраном, встроенной камерой и привычными большими кнопками. Производитель обещает, что аккумулятор можно будет заряжать всего раз в месяц, а цена составит 50 евро.

    На соседних стендах — новейшие смартфоны с самыми невероятными современными функциями. Камера одной из них умеет снимать 960 кадров в секунду — раньше на такое была способна только профессиональная техника. Все больше производителей ставят на свои телефоны двойные камеры — вторая, например, отвечает за приближение объектов без потери качества. Одна из моделей может давать пятикратный оптический зум — и никакого «зерна» на картинке. Просто вторая камера постоянно настроена на приближение.

    Но одно из самых полезных изобретений, показанных на выставке, — это новая версия супербыстрой зарядки для смартфона. Всего 20 минут — и 100% заряда аккумулятора. Обещают, что в продажу такая модель поступит уже в конце года. Есть, правда, и минус — из-за повышенного зарядного тока аккумулятор будет изнашиваться быстрее, и его обязательно придется менять каждые 2 года.

    Производители оборудования и операторы связи тем временем тестируют 5G c запредельными гигабитными скоростями. Провода скоро будут, видимо, совсем не нужны.

    На выставке в Барселоне снова напомнили, что в будущем многие профессии исчезнут. Работники складов, продавцы и даже водители — всех их заменят роботы. Представили даже робота-хирурга.

    Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».

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