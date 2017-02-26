Финны показали обновленную Nokia 3310

Новая версия знаменитой Nokia 3310 немного изменилась внешне: телефон стал менее угловатым, немного меньше по размеру и заметно тоньше.
|
15162
Обновленная Nokia 3310 стала цветной, панели можно менять. Сейчас доступны четыре цвета: серый, классический темно-синий, желтый и красный, сообщила финская компания HMD Global Oyjи. Премьера новой Nokia состоялась на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне.
Телефон оснащен 2,4-дюймовым QVGA -дисплеем, 2-мегапиксельной камерой и слотом для карты памяти. Работает на платформе Nokia’s Series 30+. Создатели обещают, что и у новой модели будет исключительно долго держащая заряд батарея: 25 дней в режиме ожидания, 22 часа в режиме разговора. Кстати, на этой Nokia по-прежнему можно будет сыграть в знаменитую игру «Змейка».
Стоить обновленный телефон будет 49 евро, а в продажу поступит уже в этом году.
прозвали телефон «неубиваемым кирпичом». На эту тему в соцсетях создано немало фотожаб и шуток.
Кроме модели 3310 финны также презентовали сегодня еще два новых смартфона — Nokia 5 и Nokia 3, которые поступят в продажу во втором квартале 2017 года, передает «Интерфакс».
Телефон оснащен 2,4-дюймовым QVGA -дисплеем, 2-мегапиксельной камерой и слотом для карты памяти. Работает на платформе Nokia’s Series 30+. Создатели обещают, что и у новой модели будет исключительно долго держащая заряд батарея: 25 дней в режиме ожидания, 22 часа в режиме разговора. Кстати, на этой Nokia по-прежнему можно будет сыграть в знаменитую игру «Змейка».
Стоить обновленный телефон будет 49 евро, а в продажу поступит уже в этом году.
прозвали телефон «неубиваемым кирпичом». На эту тему в соцсетях создано немало фотожаб и шуток.
Кроме модели 3310 финны также презентовали сегодня еще два новых смартфона — Nokia 5 и Nokia 3, которые поступят в продажу во втором квартале 2017 года, передает «Интерфакс».
Комментарии