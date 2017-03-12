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  • 12.03, 13:43
Почти 100 пожарных борются с огнем на химпредприятии в Тольятти. заводы и фабрики, МЧС, пожары, Тольятти. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Почти 100 пожарных борются с огнем на химпредприятии в Тольятти

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Почти 100 пожарных борются с огнем на химпредприятии в Тольятти

Почти 100 пожарных борются с огнем на химпредприятии в Тольятти

Почти 100 пожарных борются с огнем на химпредприятии в Тольятти

    Пожар произошел сегодня на заводе «Куйбышевазот». По данным МЧС, горят две наружные установки по переработке циклогексана, которые находятся на высоте 20 метров.

    Изначально к тушению привлекли порядка 60 спасателей. Но число пожарных, задействованных в операции, пришлось увеличить.

    Центральный региональный центр МЧС: «Группировка увеличена, ее численность составляет почти 100 человек. На место следует пожарный поезд».

    Общая площадь пожара составила порядка 500 квадратных метров. Ему присвоен самый высокий — третий — уровень сложности. Специалисты перекрыли подачу циклогексана, передает ТАСС.

    ГУ МЧС по Самарской области: «На месте работает лаборатория, осуществляющая замеры воздуха. Превышения уровня предельно допустимой концентрации не зафиксировано, угрозы населению нет».

    По словам пресс-секретаря «Куйбышевазота» Елены Косовой, возгорание удалось локализовать к 12:02. Во время пожара никто не пострадал. Она добавила, что угрозы для ближайших цехов и установок нет.

    «Куйбышевазот» — одно из ведущих предприятий российской химической промышленности. На нем производятся, в частности, аммиак, азотные удобрения, технологические газы. Завод был основан в 1966 году.

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