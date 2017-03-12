Как отличить настоящий мед от подделки: советы экспертов

Мед, как оказывается, один из продуктов, который чаще всего подделывают. Причем фальшивки бывают как топорные, когда за мед выдают, например, карамель, так и более искусные. Неправильные пчеловоды не вывозят пчел для сбора нектара, а просто кормят их сахаром. Получается мед, но бесполезный. Репортеры программы «НашПотребНадзор» разобрались, кто из производителей делает хороший мед, а чей мед сделан с нарушениями.

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Важно помнить, что мед не засахаривается только в двух случаях: если он не натуральный и если его нагревали, чтобы придать ему насыщенный янтарный цвет, чтобы привлечь покупателей. Но если мед нагревали выше 40 градусов (а это нарушение технологии), то вместо полезного продукта на вашем столе окажется опасный яд.



В обычных супермаркетах репортеры программы купили 10 банок меда разных производителей, чтобы все покупатели могли точно найти среди них те, что есть в их магазине.



Совместно с некоммерческой организацией Роскачество была выбрана независимая лаборатория, эксперты которой тщательно проверили все образцы и определили, насколько они качественные и безопасные. А такими оказались не все. Нашли и антибиотики, и подделку.



Подробности — в видеоматериале.