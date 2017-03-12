Черная, желтая, зеленая: чем опасна плесень и как от нее избавиться

Плесень называют главным врагом всех домохозяек. Она разрастается на стенах и кафеле, размножается на бетоне и дереве, расползается по шкафам и за батареей, прячется под обоями, в горшках с комнатными растениями и даже в кулерах и детских поильниках.
Репортеры программы «НашПотребНадзор» решили выяснить, чем лучше вооружиться, чтобы изгнать плесень. Какой хлеб брать, чтобы оттянуть миг, когда он «отрастит» бархатистую разноцветную щетину? Плесень какого цвета самая опасная?
Важно знать, что степень опасности у каждого вида плесени разная. Ведь не зря она такая разноцветная. И бороться с плесенью разных цветов тоже надо по-разному.
Чтобы уберечь продукты от плесени, важно держать их подальше от живых цветов. А хранить хлеб лучше всего в целлофановом пакете в холодильнике. По итогам эксперимента там он за 10 дней едва подсох, но остался вполне съедобным.
При этом сам холодильник плесень обживает очень охотно. И если из холодильника вы регулярно достаете побелевшие помидоры, если овощи и фрукты покрываются плесенью раньше, чем вы успеваете их съесть, надо навести порядок в холодильнике и вооружиться тряпкой.
Зеленую плесень на хлебе хорошо видно. Гораздо опаснее, когда она неприметна. Так часто бывает со старыми грецкими орехами, арахисом, тыквенными семечками, старой чайной заваркой и с кукурузой, которые поражает желтая плесень — вторая по токсичности во всем цветовом ряду.
Если избавиться от пищевой плесени нетрудно, то от той, что обживается на стенах и потолках, часто, кажется, нет спасения. Это черная плесень. Ее называют самой ядовитой для человека. Можно ли как-то от нее избавиться и как предотвратить ее появление? Подробности — в видеоматериале.
Важно знать, что степень опасности у каждого вида плесени разная. Ведь не зря она такая разноцветная. И бороться с плесенью разных цветов тоже надо по-разному.
Чтобы уберечь продукты от плесени, важно держать их подальше от живых цветов. А хранить хлеб лучше всего в целлофановом пакете в холодильнике. По итогам эксперимента там он за 10 дней едва подсох, но остался вполне съедобным.
При этом сам холодильник плесень обживает очень охотно. И если из холодильника вы регулярно достаете побелевшие помидоры, если овощи и фрукты покрываются плесенью раньше, чем вы успеваете их съесть, надо навести порядок в холодильнике и вооружиться тряпкой.
Зеленую плесень на хлебе хорошо видно. Гораздо опаснее, когда она неприметна. Так часто бывает со старыми грецкими орехами, арахисом, тыквенными семечками, старой чайной заваркой и с кукурузой, которые поражает желтая плесень — вторая по токсичности во всем цветовом ряду.
Если избавиться от пищевой плесени нетрудно, то от той, что обживается на стенах и потолках, часто, кажется, нет спасения. Это черная плесень. Ее называют самой ядовитой для человека. Можно ли как-то от нее избавиться и как предотвратить ее появление? Подробности — в видеоматериале.
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