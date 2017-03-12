СК РФ проверяет второй за неделю случай нападения бродячих собак на детей в Ревде

В Свердловской области после нападений бездомных собак на детей началась доследственная проверка.
Как сообщается на сайте управления СК РФ по Свердловской области, в субботу в городе Ревда стая бродячих собак напала на 9-летнюю девочку.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области: «Согласно публикациям СМИ, ранним утром 11 марта 2017 года у дома по улице Павла Зыкина в городе Ревда несколько бродячих собак напали на 9-летнюю девочку, которую удалось спасти только благодаря помощи прохожих. Кроме того, ранее во дворе одного из домов по улице Чехова стая бродячих собак напала на мальчика».
В настоящее время следователи выясняют, как выполняют свои обязанности должностные лица, ответственные за своевременный отлов бродячих животных. По результатам этой проверки будет принято процессуальное решение.
стало просто опасно.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области: «Согласно публикациям СМИ, ранним утром 11 марта 2017 года у дома по улице Павла Зыкина в городе Ревда несколько бродячих собак напали на 9-летнюю девочку, которую удалось спасти только благодаря помощи прохожих. Кроме того, ранее во дворе одного из домов по улице Чехова стая бродячих собак напала на мальчика».
В настоящее время следователи выясняют, как выполняют свои обязанности должностные лица, ответственные за своевременный отлов бродячих животных. По результатам этой проверки будет принято процессуальное решение.
стало просто опасно.
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