В Ревде займутся отловом бродячих собак после нападений на людей

В Ревде местный житель на камеру мобильного снял, как дети отчаянно спасались от стаи бродячих собак. Видеозапись никого не оставила равнодушным. Бездомные животные атаковали школьников, гулявших во дворе, а те в страхе забрались на горки и лестницы.

Сегодня стали известны результаты прокурорской проверки после этого случая. Сотрудники надзорного ведомства распорядились заняться отловом псов. Как выяснилось, люди неоднократно жаловались чиновникам и просили принять меры. Но даже теперь, в ожидании исполнения требований прокуроров, они не выпускают средства безопасности из рук.



По словам местных жителей, собаки уже давно терроризируют их район, передвигаться поодиночке или без элементарных средств защиты небезопасно. Ближе к весне бродячих псов стало еще больше.



Местные жители рассказывают, что раньше в городе существовала целая служба по отлову бездомных собак. По словам чиновников, они держат ситуацию на контроле. К ним якобы никто не обращался, а проводить отлов и отстрел пока рано.



Жильцы многоэтажек, дворы которых оккупировали бездомные собаки, уже написали заявления не только в местную мэрию, но и в прокуратуру. Они считают, что надзорное ведомство сможет повлиять на ситуацию.



Сейчас по поручению прокуратуры в области проверяют всех, кто отвечает за благоустройство. Кроме того, сотрудники ведомства уже готовят иск в суд против администрации Ревды. В ближайшее время мэрию заставят заключить договор на отлов собак.