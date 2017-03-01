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  • 01.03, 15:20
В Ревде займутся отловом бродячих собак после нападений на людей. нападения, Свердловская область, собаки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Ревде займутся отловом бродячих собак после нападений на людей

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В Ревде займутся отловом бродячих собак после нападений на людей

В Ревде займутся отловом бродячих собак после нападений на людей

В Ревде займутся отловом бродячих собак после нападений на людей

    В Ревде местный житель на камеру мобильного снял, как дети отчаянно спасались от стаи бродячих собак. Видеозапись никого не оставила равнодушным. Бездомные животные атаковали школьников, гулявших во дворе, а те в страхе забрались на горки и лестницы.

    Сегодня стали известны результаты прокурорской проверки после этого случая. Сотрудники надзорного ведомства распорядились заняться отловом псов. Как выяснилось, люди неоднократно жаловались чиновникам и просили принять меры. Но даже теперь, в ожидании исполнения требований прокуроров, они не выпускают средства безопасности из рук.

    По словам местных жителей, собаки уже давно терроризируют их район, передвигаться поодиночке или без элементарных средств защиты небезопасно. Ближе к весне бродячих псов стало еще больше.

    Местные жители рассказывают, что раньше в городе существовала целая служба по отлову бездомных собак. По словам чиновников, они держат ситуацию на контроле. К ним якобы никто не обращался, а проводить отлов и отстрел пока рано.

    Жильцы многоэтажек, дворы которых оккупировали бездомные собаки, уже написали заявления не только в местную мэрию, но и в прокуратуру. Они считают, что надзорное ведомство сможет повлиять на ситуацию.

    Сейчас по поручению прокуратуры в области проверяют всех, кто отвечает за благоустройство. Кроме того, сотрудники ведомства уже готовят иск в суд против администрации Ревды. В ближайшее время мэрию заставят заключить договор на отлов собак.

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