Посол ЕС пообещал украинцам отмену виз летом

Глава представительства Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли заявил, что визы для украинцев могут отменить уже этим летом.
Дипломат подчеркнул, что решение о безвизовом режиме в Брюсселе уже принято. Действовать он может начать до конца июня.
Хьюг Мингарелли, руководитель представительства Евросоюза на Украине: «В принципе решение уже было принято в Брюсселе, и сейчас все выполняется согласно плану. Безвизовый режим должен вступить в силу до конца июня. Должен».
При этом посол отметил, что после введения безвизового режима к украинцам будут относиться как к гражданам стран, не входящих ЕС. При въезде в Шенгенскую зону у граждан Украины могут потребовать, например, подтверждение оплаты места проживания, передает УНИАН.
Напомним, 9 марта Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам проголосовал за введение безвизового режима с Украиной. Теперь это решение должен утвердить Европарламент, голосование пройдет 5 апреля. После этого документ перейдет на рассмотрение Совета ЕС. Также его должны будут подписать президент Европарламента и представитель председательствующей в ЕС страны.
Хьюг Мингарелли, руководитель представительства Евросоюза на Украине: «В принципе решение уже было принято в Брюсселе, и сейчас все выполняется согласно плану. Безвизовый режим должен вступить в силу до конца июня. Должен».
При этом посол отметил, что после введения безвизового режима к украинцам будут относиться как к гражданам стран, не входящих ЕС. При въезде в Шенгенскую зону у граждан Украины могут потребовать, например, подтверждение оплаты места проживания, передает УНИАН.
Напомним, 9 марта Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам проголосовал за введение безвизового режима с Украиной. Теперь это решение должен утвердить Европарламент, голосование пройдет 5 апреля. После этого документ перейдет на рассмотрение Совета ЕС. Также его должны будут подписать президент Европарламента и представитель председательствующей в ЕС страны.
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