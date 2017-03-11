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  • 11.03, 21:01

Посол ЕС пообещал украинцам отмену виз летом

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Посол ЕС пообещал украинцам отмену виз летом

Посол ЕС пообещал украинцам отмену виз летом

Глава представительства Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли заявил, что визы для украинцев могут отменить уже этим летом.

Дипломат подчеркнул, что решение о безвизовом режиме в Брюсселе уже принято. Действовать он может начать до конца июня.

Хьюг Мингарелли, руководитель представительства Евросоюза на Украине: «В принципе решение уже было принято в Брюсселе, и сейчас все выполняется согласно плану. Безвизовый режим должен вступить в силу до конца июня. Должен».

При этом посол отметил, что после введения безвизового режима к украинцам будут относиться как к гражданам стран, не входящих ЕС. При въезде в Шенгенскую зону у граждан Украины могут потребовать, например, подтверждение оплаты места проживания, передает УНИАН.

Напомним, 9 марта Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам проголосовал за введение безвизового режима с Украиной. Теперь это решение должен утвердить Европарламент, голосование пройдет 5 апреля. После этого документ перейдет на рассмотрение Совета ЕС. Также его должны будут подписать президент Европарламента и представитель председательствующей в ЕС страны.

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