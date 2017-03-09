#ТЫСУПЕР!
Улицы разбитых фонарей
Недоступно в Вашей стране
Улицы разбитых фонарей 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 09.03, 17:28

Комитет Европарламента поддержал безвизовый режим с Украиной

комментировать

Комитет Европарламента поддержал безвизовый режим с Украиной

Комитет Европарламента поддержал безвизовый режим с Украиной

Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам проголосовал за введение безвизового режима с Украиной.

За отмену краткосрочных виз для граждан Украины проголосовали 39 человек, четверо выступили против, воздержался один парламентарий, передает сайт «Комсомольской правды».

После голосования в комитете решение о введении безвизового режима с Украиной должен поддержать и утвердить Европарламент, пленарное заседание которого запланировано на 5 апреля. После документ перейдет в на рассмотрение Совета ЕС. В последнюю очередь его должны будут подписать президент Европарламента и представитель председательствующей в Европейском союзе страны.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru