Комитет Европарламента поддержал безвизовый режим с Украиной

Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам проголосовал за введение безвизового режима с Украиной.
За отмену краткосрочных виз для граждан Украины проголосовали 39 человек, четверо выступили против, воздержался один парламентарий, передает сайт «Комсомольской правды».
После голосования в комитете решение о введении безвизового режима с Украиной должен поддержать и утвердить Европарламент, пленарное заседание которого запланировано на 5 апреля. После документ перейдет в на рассмотрение Совета ЕС. В последнюю очередь его должны будут подписать президент Европарламента и представитель председательствующей в Европейском союзе страны.
После голосования в комитете решение о введении безвизового режима с Украиной должен поддержать и утвердить Европарламент, пленарное заседание которого запланировано на 5 апреля. После документ перейдет в на рассмотрение Совета ЕС. В последнюю очередь его должны будут подписать президент Европарламента и представитель председательствующей в Европейском союзе страны.
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