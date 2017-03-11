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  • 11.03, 21:01
Российских богачей кормят черной икрой из китайской сточной канавы. икра, Москва, расследование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Российских богачей кормят черной икрой из китайской сточной канавы

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Российских богачей кормят черной икрой из китайской сточной канавы

Российских богачей кормят черной икрой из китайской сточной канавы

Российских богачей кормят черной икрой из китайской сточной канавы

    За высоким забором на месте бывшего свинарника в Тверской области прячется осетровое хозяйство. Отсюда в элитные супермаркеты уезжала драгоценная, судя по цене, черная икра.

    Бывшая свиноферма в Тверской области уже несколько лет назад была переоборудована в так называемый рыбоводный комплекс. От свиней уже давно не осталось даже запаха, а в чистых с виду аквариумах плескались осетровые. Правда, следователи подозревают, что вся эта идиллическая картина была нарисована лишь для отвода глаз, а икру, которую зажиточные россияне и известные артисты, политики и бизнесмены покупали за большие деньги, на самом деле делали где-то в китайской провинции.

    В московской лаборатории, где довольно часто проводят экспертизу икры, даже удивляются простодушию потребителей: наш человек готов заглотить любую блестящую наживку.

    Анна Барминцева, старший научный сотрудник лаборатории молекулярной генетики: «Даже давали пробовать специалистам, и те говорили — икра белуги, а оказалось, что это вообще не икра. Там нет ДНК рыбы!».

    То, что приносят на проверку из магазинов оказывается фальсификатом в каждом втором случае, часто под видом дорогой белужьей икры продают щучью — разница в цене в сотни раз

    Химик Даниил Разуваев показывает, как легко подделать или «сымитировать» икру. Нужны всего-то основа для будущего деликатеса — любое черное вещество, в нашем случае уксус и газировка. И два волшебных компонента — альгинат натрия и хлорид кальция. А купить пустую заводскую банку для «готового продукта» можно в Интернете по 80 рублей за штуку.

    Президент союза осетроводов России Александр Новиков рассказывает: мошенники мечут на стол наших богачей икру китайских производителей. У производителей в Китае килограмм икры стоит 4800 рублей, но когда деликатес меняет прописку, он вырастает в цене среднем до 12 тысяч — примерно за столько его перепродают внутри страны, а уж покупателю он достанется по цене от 40 тысяч, а предела и вовсе практически нет. В лаборатории легко узнали: под маской, вернее крышкой, лучшей астраханской скрывается именно она, «икра», изготовленная в Китае.

    Анна Барминцева, старший научный сотрудник лаборатории молекулярной генетики: «На самом деле это оказалась китайская аквакультура: гибрид калуги и амурского осетра».

    И все-таки чем же плох китайский производитель? В первую очередь тем, что осетров зачастую выращивают буквально в сточной канаве (о китайской экологии ходят легенды), а элитный продукт расфасовывается в бараках с антисанитарными условиями. А уж как мастерам из Поднебесной удается получать столько икры, гадают осетроводы во всем мире.

    Корреспондент НТВ Михаил Богданов, которому в своей жизни, как и большинству самых обычных людей, куда чаще приходится сталкиваться с поддельным сыром или фальшивым творогом, провел собственное расследование и убедился, что нечистые на руку дельцы легко обводят вокруг пальца и разводят на большие деньги даже богатых и влиятельных клиентов, а настоящая качественная черная икра попадается лишь в одной банке из десяти.

    Подробности — в программе «Центральное телевидение».

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