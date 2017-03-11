Российских богачей кормят черной икрой из китайской сточной канавы

За высоким забором на месте бывшего свинарника в Тверской области прячется осетровое хозяйство. Отсюда в элитные супермаркеты уезжала драгоценная, судя по цене, черная икра.
Бывшая свиноферма в Тверской области уже несколько лет назад была переоборудована в так называемый рыбоводный комплекс. От свиней уже давно не осталось даже запаха, а в чистых с виду аквариумах плескались осетровые. Правда, следователи подозревают, что вся эта идиллическая картина была нарисована лишь для отвода глаз, а икру, которую зажиточные россияне и известные артисты, политики и бизнесмены покупали за большие деньги, на самом деле делали где-то в китайской провинции.
В московской лаборатории, где довольно часто проводят экспертизу икры, даже удивляются простодушию потребителей: наш человек готов заглотить любую блестящую наживку.
Анна Барминцева, старший научный сотрудник лаборатории молекулярной генетики: «Даже давали пробовать специалистам, и те говорили — икра белуги, а оказалось, что это вообще не икра. Там нет ДНК рыбы!».
То, что приносят на проверку из магазинов оказывается фальсификатом в каждом втором случае, часто под видом дорогой белужьей икры продают щучью — разница в цене в сотни раз
Химик Даниил Разуваев показывает, как легко подделать или «сымитировать» икру. Нужны всего-то основа для будущего деликатеса — любое черное вещество, в нашем случае уксус и газировка. И два волшебных компонента — альгинат натрия и хлорид кальция. А купить пустую заводскую банку для «готового продукта» можно в Интернете по 80 рублей за штуку.
Президент союза осетроводов России Александр Новиков рассказывает: мошенники мечут на стол наших богачей икру китайских производителей. У производителей в Китае килограмм икры стоит 4800 рублей, но когда деликатес меняет прописку, он вырастает в цене среднем до 12 тысяч — примерно за столько его перепродают внутри страны, а уж покупателю он достанется по цене от 40 тысяч, а предела и вовсе практически нет. В лаборатории легко узнали: под маской, вернее крышкой, лучшей астраханской скрывается именно она, «икра», изготовленная в Китае.
Анна Барминцева, старший научный сотрудник лаборатории молекулярной генетики: «На самом деле это оказалась китайская аквакультура: гибрид калуги и амурского осетра».
И все-таки чем же плох китайский производитель? В первую очередь тем, что осетров зачастую выращивают буквально в сточной канаве (о китайской экологии ходят легенды), а элитный продукт расфасовывается в бараках с антисанитарными условиями. А уж как мастерам из Поднебесной удается получать столько икры, гадают осетроводы во всем мире.
Корреспондент НТВ Михаил Богданов, которому в своей жизни, как и большинству самых обычных людей, куда чаще приходится сталкиваться с поддельным сыром или фальшивым творогом, провел собственное расследование и убедился, что нечистые на руку дельцы легко обводят вокруг пальца и разводят на большие деньги даже богатых и влиятельных клиентов, а настоящая качественная черная икра попадается лишь в одной банке из десяти.
Подробности — в программе «Центральное телевидение».
В московской лаборатории, где довольно часто проводят экспертизу икры, даже удивляются простодушию потребителей: наш человек готов заглотить любую блестящую наживку.
Анна Барминцева, старший научный сотрудник лаборатории молекулярной генетики: «Даже давали пробовать специалистам, и те говорили — икра белуги, а оказалось, что это вообще не икра. Там нет ДНК рыбы!».
То, что приносят на проверку из магазинов оказывается фальсификатом в каждом втором случае, часто под видом дорогой белужьей икры продают щучью — разница в цене в сотни раз
Химик Даниил Разуваев показывает, как легко подделать или «сымитировать» икру. Нужны всего-то основа для будущего деликатеса — любое черное вещество, в нашем случае уксус и газировка. И два волшебных компонента — альгинат натрия и хлорид кальция. А купить пустую заводскую банку для «готового продукта» можно в Интернете по 80 рублей за штуку.
Президент союза осетроводов России Александр Новиков рассказывает: мошенники мечут на стол наших богачей икру китайских производителей. У производителей в Китае килограмм икры стоит 4800 рублей, но когда деликатес меняет прописку, он вырастает в цене среднем до 12 тысяч — примерно за столько его перепродают внутри страны, а уж покупателю он достанется по цене от 40 тысяч, а предела и вовсе практически нет. В лаборатории легко узнали: под маской, вернее крышкой, лучшей астраханской скрывается именно она, «икра», изготовленная в Китае.
Анна Барминцева, старший научный сотрудник лаборатории молекулярной генетики: «На самом деле это оказалась китайская аквакультура: гибрид калуги и амурского осетра».
И все-таки чем же плох китайский производитель? В первую очередь тем, что осетров зачастую выращивают буквально в сточной канаве (о китайской экологии ходят легенды), а элитный продукт расфасовывается в бараках с антисанитарными условиями. А уж как мастерам из Поднебесной удается получать столько икры, гадают осетроводы во всем мире.
Корреспондент НТВ Михаил Богданов, которому в своей жизни, как и большинству самых обычных людей, куда чаще приходится сталкиваться с поддельным сыром или фальшивым творогом, провел собственное расследование и убедился, что нечистые на руку дельцы легко обводят вокруг пальца и разводят на большие деньги даже богатых и влиятельных клиентов, а настоящая качественная черная икра попадается лишь в одной банке из десяти.
Подробности — в программе «Центральное телевидение».
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