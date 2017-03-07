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  • 07.03, 23:00

СК проверит информацию о поставках черной икры из бывших свинарников в магазины Москвы

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СК проверит информацию о поставках черной икры из бывших свинарников в магазины Москвы

СК проверит информацию о поставках черной икры из бывших свинарников в магазины Москвы

Следственный комитет начал проверку информации СМИ о том, что в городе Ржеве Тверской области фасовалась некачественная черная икра. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Из сообщения СКР: «В Тверской области по сообщению средств массовой информации о производстве черной икры, возможно, опасной для жизни и здоровья человека, проводится доследственная проверка».

Ранее в СМИ появилась информация, что оперативники изъяли в Тверской области тонну икры, предназначенной для дорогих супермаркетов столицы. Отмечалась, что поставленная из Китая икра перефасовывалась в стеклянные банки в помещениях свинарников, переоборудованных под рыбоводный комплекс.

При этом продукция не соответствовала требованиям по микробиологии. В магазины некачественный продукт поставлялся под брендом «Золото Каспия» по цене до 80 тысяч рублей за килограмм.

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