#ТЫСУПЕР!
Центральное телевидение
Центральное телевидение
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 11.03, 19:31

Игорь Акинфеев побил рекорд Льва Яшина

3 комментария
  • Фото РИА Новости, Антон Денисов
Игорь Акинфеев побил рекорд Льва Яшина

Игорь Акинфеев побил рекорд Льва Яшина

Игорь Акинфеев побил рекорд Льва Яшина
  • Фото РИА Новости, Антон Денисов

    • Игорь Акинфеев обошел Льва Яшина по числу матчей без пропущенных голов в отечественных чемпионатах.

    Побить рекорд вратарь ЦСКА смог во встрече 19-го тура чемпионата России с «Томью», которая закончилась со счетом 4:0 в пользу армейцев. Таким образом, Акинфеев провел 161-й «сухой» матч.

    Легендарный вратарь «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин за свою карьеру провел 160 матчей «на ноль».

    С достижением Акинфеева уже поздравил гендиректор ЦСКА Роман Бабаев, передает ТАСС.

    Роман Бабаев, генеральный директор ПФК ЦСКА: «Уникальное достижение, потому что обойти Льва Яшина дорогого стоит. Думаю, этот рекорд будет держаться очень долго, получается так, что Акинфеев бьет рекорды Акинфеева. Мы очень рады за нашего капитана, лидера, уверен, что впереди у него еще много достижений, желаем удачи и здоровья».



    Новости по теме

    Чемпионат России по футболу

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru