Игорь Акинфеев обошел Льва Яшина по числу матчей без пропущенных голов в отечественных чемпионатах.
Побить рекорд вратарь ЦСКА смог во встрече 19-го тура чемпионата России с «Томью», которая закончилась со счетом 4:0 в пользу армейцев. Таким образом, Акинфеев провел 161-й «сухой» матч.
Легендарный вратарь «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин за свою карьеру провел 160 матчей «на ноль».
С достижением Акинфеева уже поздравил гендиректор ЦСКА Роман Бабаев, передает ТАСС.
Роман Бабаев, генеральный директор ПФК ЦСКА: «Уникальное достижение, потому что обойти Льва Яшина дорогого стоит. Думаю, этот рекорд будет держаться очень долго, получается так, что Акинфеев бьет рекорды Акинфеева. Мы очень рады за нашего капитана, лидера, уверен, что впереди у него еще много достижений, желаем удачи и здоровья».
Легендарный вратарь «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин за свою карьеру провел 160 матчей «на ноль».
С достижением Акинфеева уже поздравил гендиректор ЦСКА Роман Бабаев, передает ТАСС.
Роман Бабаев, генеральный директор ПФК ЦСКА: «Уникальное достижение, потому что обойти Льва Яшина дорогого стоит. Думаю, этот рекорд будет держаться очень долго, получается так, что Акинфеев бьет рекорды Акинфеева. Мы очень рады за нашего капитана, лидера, уверен, что впереди у него еще много достижений, желаем удачи и здоровья».
Игорь #Акинфеев побил рекорд Льва Яшина: теперь у него 161 сухой матч в чемпионатах страны. Великий. #мыЦСКА🔴🔵 pic.twitter.com/vrG4G36bL2— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 11 марта 2017 г.
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