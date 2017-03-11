Футболисты ЦСКА отправили 4 мяча в ворота «Томи»

Московский ЦСКА разгромил «Томь» в матче 19-го тура чемпионата России.

Встреча, проходившая в столице, закончилось со счетом 4:0 в пользу армейцев.



Первый мяч в ворота гостей влетел в самом начале встречи — на 1-й минуте гол забил Витиньо. На 19-й минуте Алан Дзагоев удвоил преимущество ЦСКА. А в концовке первого тайма Алексей Ионов довел счет до разгромного. Он же на 61-й минуте поставил точку в матче, оформив дубль.



Эта победа позволила ЦСКА догнать «Зенит» и подняться на вторую строчку, однако у петербуржцев есть матч в запасе. «Томь» же осталась на дне турнирной таблицы с 9 баллами.



Отметим, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев провел в отечественных чемпионатах 161-ю «сухую» игру. По этому показателю он опередил знаменитого Льва Яшина, на счету у которого 160 матчей «на ноль».