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  • 11.03, 18:00

Футболисты ЦСКА отправили 4 мяча в ворота «Томи»

1 комментарий
  • Фото РИА Новости, Григорий Сысоев
Футболисты ЦСКА отправили 4 мяча в ворота «Томи»

Футболисты ЦСКА отправили 4 мяча в ворота «Томи»

Футболисты ЦСКА отправили 4 мяча в ворота «Томи»
  • Фото РИА Новости, Григорий Сысоев

    • Московский ЦСКА разгромил «Томь» в матче 19-го тура чемпионата России.

    Встреча, проходившая в столице, закончилось со счетом 4:0 в пользу армейцев.

    Первый мяч в ворота гостей влетел в самом начале встречи — на 1-й минуте гол забил Витиньо. На 19-й минуте Алан Дзагоев удвоил преимущество ЦСКА. А в концовке первого тайма Алексей Ионов довел счет до разгромного. Он же на 61-й минуте поставил точку в матче, оформив дубль.

    Эта победа позволила ЦСКА догнать «Зенит» и подняться на вторую строчку, однако у петербуржцев есть матч в запасе. «Томь» же осталась на дне турнирной таблицы с 9 баллами.

    Отметим, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев провел в отечественных чемпионатах 161-ю «сухую» игру. По этому показателю он опередил знаменитого Льва Яшина, на счету у которого 160 матчей «на ноль».

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