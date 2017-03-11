Жертвами теракта в Дамаске стали более 45 паломников из Ирака

Большинство погибших в результате двух взрывов неподалеку от кладбища Баб Сагир в Дамаске были гражданами Ирака, совершавшими паломничество по святым шиитским местам.
Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Ирака. По данным ведомства, в результате взрывов погибли по меньшей мере 46 паломников, еще 120 пострадали, передает телеканал Skynewsarabia.
Телеканал уточняет, что иракские паломники прибыли в Дамаск, чтобы почтить останки святых, похороненных на кладбище Баб Сагир. Сообщается, что взрывы прогремели, когда колонна из нескольких автобусов подъезжала к территории кладбища. По предварительной версии, атаки осуществили террористы-смертники.
Ранее сообщалось, что два взрыва прогремели вблизи кладбища Баб Сагир в районе Баб Мусалла Дамаска.
Телеканал уточняет, что иракские паломники прибыли в Дамаск, чтобы почтить останки святых, похороненных на кладбище Баб Сагир. Сообщается, что взрывы прогремели, когда колонна из нескольких автобусов подъезжала к территории кладбища. По предварительной версии, атаки осуществили террористы-смертники.
Ранее сообщалось, что два взрыва прогремели вблизи кладбища Баб Сагир в районе Баб Мусалла Дамаска.
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