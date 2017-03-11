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  • 11.03, 16:29

Жертвами теракта в Дамаске стали более 45 паломников из Ирака

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  • Фото Reuters © 2017, Omar Sanadiki
Жертвами теракта в Дамаске стали более 45 паломников из Ирака

Жертвами теракта в Дамаске стали более 45 паломников из Ирака

Жертвами теракта в Дамаске стали более 45 паломников из Ирака
  • Фото Reuters © 2017, Omar Sanadiki

    • Большинство погибших в результате двух взрывов неподалеку от кладбища Баб Сагир в Дамаске были гражданами Ирака, совершавшими паломничество по святым шиитским местам.

    Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Ирака. По данным ведомства, в результате взрывов погибли по меньшей мере 46 паломников, еще 120 пострадали, передает телеканал Skynewsarabia.

    Телеканал уточняет, что иракские паломники прибыли в Дамаск, чтобы почтить останки святых, похороненных на кладбище Баб Сагир. Сообщается, что взрывы прогремели, когда колонна из нескольких автобусов подъезжала к территории кладбища. По предварительной версии, атаки осуществили террористы-смертники.

    Ранее сообщалось, что два взрыва прогремели вблизи кладбища Баб Сагир в районе Баб Мусалла Дамаска.

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