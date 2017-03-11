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  • 11.03, 14:57

При взрывах у кладбища в Дамаске погибли более 30 человек

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При взрывах у кладбища в Дамаске погибли более 30 человек

При взрывах у кладбища в Дамаске погибли более 30 человек

При взрывах у кладбища в Дамаске погибли более 30 человек
  • Фото: @vkknkhjh /twitter.com/

    • В сирийском Дамаске неподалеку от кладбища Баб ас-Сагир прогремели два мощных взрыва.

    В настоящий момент известно, что в результате взрывов в районе Баб Мусалла Дамаска погибли и пострадали местные жители. По предварительной версии, жертвами взрывов стали не меньше 33 человек, еще около 100 ранены, передает РИА Новости со ссылкой на сирийские СМИ.

    Как сообщает Аl Arabiya, взрывные устройства были приведены в действие неподалеку от кладбища Баб ас-Сагир, которое имеет большое значение для мусульман-шиитов.

    Сообщается также, что в полиции взрывы квалифицировали как теракт. Однако пока ни одна из действующих террористических группировок не заявила о своей ответсвенности за произошедшее. Также нет и официального подтверждения поступающей информации.

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