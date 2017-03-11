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  • 11.03, 11:55

ООН: Донбассу грозит химическая катастрофа

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ООН: Донбассу грозит химическая катастрофа

ООН: Донбассу грозит химическая катастрофа

В зоне боевых действий на востоке Украины велик риск утечки химикатов, что чревато катастрофическими последствиями для окружающей среды и здоровья местных жителей.

Специальное заявление спецдокладчика Совета ООН по правам человека Баскута Тунджака появилось на сайте ООН.

Тунджак обращает внимание, что в Донбассе расположены крупные химические и промышленные заводы, в непосредственной близости от которых зачастую ведутся ожесточенные бои. Так, 24 февраля несколько снарядов попало в склад, на котором хранилось семь тонн хлора. Контейнеры с газом не пострадали, но в случае повреждения только одной бочки могли бы погибнуть все в радиусе 200 метров. При взрыве всех контейнеров в опасности оказались бы люди и животные, находящиеся в радиусе более семи километров.

В ООН призвали демилитаризовать прилегающие к промышленным объектам территории, а также защитить водоснабжение городов.

Например, Донецкая фильтровальная станция сейчас чаще других подвергается регулярным обстрелам. Из-за минометного огня станция не раз прекращала свою работу, притом что обеспечивает питьевой водой несколько крупных городов и поселков — Донецк, Ясиноватую, поселки Васильевка, Спартак, Авдеевка, Красногоровка, Верхнеторецкое и другие населенные пункты.

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