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  • 07.03, 12:24
Донецкая фильтровальная станция обесточена после обстрела ВСУ. Донецк, Украина, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Донецкая фильтровальная станция обесточена после обстрела ВСУ

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Донецкая фильтровальная станция обесточена после обстрела ВСУ

Донецкая фильтровальная станция обесточена после обстрела ВСУ

    В Донбассе под обстрел киевских силовиков попали журналисты местного информационного агентства News Front и группа донецких журналистов. Во время съемок в поселке Коминтерново один репортер получил контузию. Атаке подверглись и пригороды Донецка. Под массированный огонь попало село Спартак. По нему выпустили 20 снарядов из реактивных систем «Град».

    Журналисты уверены: обстрел велся прицельно. По дороге было выпущено сразу несколько мин калибра 120-мм.

    Это ответ украинской стороны на предложение ДНР и ЛНР о перемирии. Самопровозглашенные республики ввели режим тишины в одностороннем порядке. Поскольку на сегодня, по договоренности в Минске, назначено разведение тяжелой техники от линии соприкосновения. Но ВСУ как будто не слышали ни о каких договоренностях.

    Город Ясиноватая оказался под огнем крупнокалиберных минометов и артиллерии. Пострадали 8 домов, в том числе две многоэтажки. Люди даже не успели спрятаться в бомбоубежища.

    Осколками перебило газовую трубу. Сейчас ведутся аварийные работы. Донецкая фильтровальная станция, которую с таким трудом восстанавливали после долгих переговоров с командованием ВСУ, снова оказалась под обстрелами — нарушено электроснабжение, работа остановлена.

    Сотрудников станции в городе называют героями. Работать там сейчас опаснее , чем воевать на передовой. Служебный автобус каждый раз возит персонал водоканала через линию фронта без какого-либо прикрытия.

    Светлана Рябченко    , сотрудница станции: «Сами слышите, что происходит. Едем на свой страх и риск. И там трясемся, как мыши».

    Сегодня сотрудники до рабочих мест так и не доехали. Станцию снова пытаются разминировать и восстановить электричество. Причем она снабжает водой города и поселки по обе стороны фронта. И если в ДНР есть резервные источники, то в украинской Авдеевке люди сейчас живут без воды и электричества.

    Авдеевский коксохимический завод тоже работает в экстремальных условиях — под обстрелами. На промышленной площадке находятся артиллерия и позиции ВСУ.

    Накануне там прозвучал взрыв, произошло возгорание и аварийная остановка всего производства. Но сегодня завод уже возобновил работу.

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