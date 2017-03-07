Донецкая фильтровальная станция обесточена после обстрела ВСУ

В Донбассе под обстрел киевских силовиков попали журналисты местного информационного агентства News Front и группа донецких журналистов. Во время съемок в поселке Коминтерново один репортер получил контузию. Атаке подверглись и пригороды Донецка. Под массированный огонь попало село Спартак. По нему выпустили 20 снарядов из реактивных систем «Град».
Журналисты уверены: обстрел велся прицельно. По дороге было выпущено сразу несколько мин калибра 120-мм.
Это ответ украинской стороны на предложение ДНР и ЛНР о перемирии. Самопровозглашенные республики ввели режим тишины в одностороннем порядке. Поскольку на сегодня, по договоренности в Минске, назначено разведение тяжелой техники от линии соприкосновения. Но ВСУ как будто не слышали ни о каких договоренностях.
Город Ясиноватая оказался под огнем крупнокалиберных минометов и артиллерии. Пострадали 8 домов, в том числе две многоэтажки. Люди даже не успели спрятаться в бомбоубежища.
Осколками перебило газовую трубу. Сейчас ведутся аварийные работы. Донецкая фильтровальная станция, которую с таким трудом восстанавливали после долгих переговоров с командованием ВСУ, снова оказалась под обстрелами — нарушено электроснабжение, работа остановлена.
Сотрудников станции в городе называют героями. Работать там сейчас опаснее , чем воевать на передовой. Служебный автобус каждый раз возит персонал водоканала через линию фронта без какого-либо прикрытия.
Светлана Рябченко, сотрудница станции: «Сами слышите, что происходит. Едем на свой страх и риск. И там трясемся, как мыши».
Сегодня сотрудники до рабочих мест так и не доехали. Станцию снова пытаются разминировать и восстановить электричество. Причем она снабжает водой города и поселки по обе стороны фронта. И если в ДНР есть резервные источники, то в украинской Авдеевке люди сейчас живут без воды и электричества.
Авдеевский коксохимический завод тоже работает в экстремальных условиях — под обстрелами. На промышленной площадке находятся артиллерия и позиции ВСУ.
Накануне там прозвучал взрыв, произошло возгорание и аварийная остановка всего производства. Но сегодня завод уже возобновил работу.
Это ответ украинской стороны на предложение ДНР и ЛНР о перемирии. Самопровозглашенные республики ввели режим тишины в одностороннем порядке. Поскольку на сегодня, по договоренности в Минске, назначено разведение тяжелой техники от линии соприкосновения. Но ВСУ как будто не слышали ни о каких договоренностях.
Город Ясиноватая оказался под огнем крупнокалиберных минометов и артиллерии. Пострадали 8 домов, в том числе две многоэтажки. Люди даже не успели спрятаться в бомбоубежища.
Осколками перебило газовую трубу. Сейчас ведутся аварийные работы. Донецкая фильтровальная станция, которую с таким трудом восстанавливали после долгих переговоров с командованием ВСУ, снова оказалась под обстрелами — нарушено электроснабжение, работа остановлена.
Сотрудников станции в городе называют героями. Работать там сейчас опаснее , чем воевать на передовой. Служебный автобус каждый раз возит персонал водоканала через линию фронта без какого-либо прикрытия.
Светлана Рябченко, сотрудница станции: «Сами слышите, что происходит. Едем на свой страх и риск. И там трясемся, как мыши».
Сегодня сотрудники до рабочих мест так и не доехали. Станцию снова пытаются разминировать и восстановить электричество. Причем она снабжает водой города и поселки по обе стороны фронта. И если в ДНР есть резервные источники, то в украинской Авдеевке люди сейчас живут без воды и электричества.
Авдеевский коксохимический завод тоже работает в экстремальных условиях — под обстрелами. На промышленной площадке находятся артиллерия и позиции ВСУ.
Накануне там прозвучал взрыв, произошло возгорание и аварийная остановка всего производства. Но сегодня завод уже возобновил работу.
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