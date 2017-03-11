Вся правда об оливковом масле: как отличить качественный продукт от подделки

У хозяек нередко возникает вопрос: действительно ли оливковое масло намного полезнее, чем другие? О целительных свойствах этого продукта знают все. Он является ключевым компонентом самой здоровой в мире средиземноморской диеты, бережет сердце и сосуды, а также продлевает молодость.
Недавно разгорелся скандал. Оказывается, далеко не все оливковое масло, которое называется итальянским, на самом деле таковым является. Тысячи фермеров по всей Италии недавно вышли на акции протеста против своих же соотечественников, которые, как показала серия расследований, поставили на поток фальсификацию масла. Это одна из статей доходов местной мафии.
Самое безобидное масло, привезенное из Туниса, Марокко и других стран с дешевой рабочей силой, просто разливают в бутылки с надписью «сделано в Италии».
Эксперты советуют выбирать масло в темных, желательно стеклянных бутылках, в которых лучше сохраняется вкус. Есть и простые хитрости, позволяющие в домашних условиях распознать явно некачественный продукт. Для салата лучше всего использовать масло, которое в холодильнике густеет и немножко идет хлопьями. Есть мнение, что лучше всего чередовать разные виды, потому что в каждом своя польза.
Образцы нескольких масел, купленных в отечественных магазинах, отправились в лабораторию на исследование. О результатах проверки смотрите в программе «Еда живая и мертвая».
Самое безобидное масло, привезенное из Туниса, Марокко и других стран с дешевой рабочей силой, просто разливают в бутылки с надписью «сделано в Италии».
Эксперты советуют выбирать масло в темных, желательно стеклянных бутылках, в которых лучше сохраняется вкус. Есть и простые хитрости, позволяющие в домашних условиях распознать явно некачественный продукт. Для салата лучше всего использовать масло, которое в холодильнике густеет и немножко идет хлопьями. Есть мнение, что лучше всего чередовать разные виды, потому что в каждом своя польза.
Образцы нескольких масел, купленных в отечественных магазинах, отправились в лабораторию на исследование. О результатах проверки смотрите в программе «Еда живая и мертвая».
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