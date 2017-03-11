Гуманитарный кризис в Африке стал крупнейшим в истории ООН

Ситуацию в четырех странах Африки в ООН считают крупнейшим гуманитарным кризисом с момента создания всемирной организации.
В ООН предупреждают, что катастрофическая гуманитарная ситуация, сложившаяся в Йемене, Нигерии, Сомали и Южном Судане, вызовет новую волну беженцев, которая вызовет нестабильность в разных регионах планеты.
Стивен О’Брайен, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам: «Мы находимся на критическом этапе истории. Уже в самом начале года мы столкнулись с крупнейшим гуманитарным кризисом с момента создания ООН. В настоящий момент более 20 миллионам человек в четырех странах угрожает голод. Без коллективных и скоординированных глобальных усилий люди просто умрут от голода, многие другие будут страдать и погибнут от болезней».
По словам О’Брайена, у ООН есть план проведения гуманитарных операций в этих странах, а также квалифицированный персонал для оказания помощи населению. На реализацию этого плана потребуется 4,4 миллиарда долларов. Кроме того, Совбез ООН должен добиться обеспечения доступа представителей гуманитарной миссии к населению пострадавших районов. Но в первую очередь противоборствующие стороны должны прекратить вооруженные столкновения, цитирует ТАСС.
Стивен О’Брайен, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам: «Мы находимся на критическом этапе истории. Уже в самом начале года мы столкнулись с крупнейшим гуманитарным кризисом с момента создания ООН. В настоящий момент более 20 миллионам человек в четырех странах угрожает голод. Без коллективных и скоординированных глобальных усилий люди просто умрут от голода, многие другие будут страдать и погибнут от болезней».
По словам О’Брайена, у ООН есть план проведения гуманитарных операций в этих странах, а также квалифицированный персонал для оказания помощи населению. На реализацию этого плана потребуется 4,4 миллиарда долларов. Кроме того, Совбез ООН должен добиться обеспечения доступа представителей гуманитарной миссии к населению пострадавших районов. Но в первую очередь противоборствующие стороны должны прекратить вооруженные столкновения, цитирует ТАСС.
Комментарии