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  • 11.03, 08:53

Гуманитарный кризис в Африке стал крупнейшим в истории ООН

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Гуманитарный кризис в Африке стал крупнейшим в истории ООН

Гуманитарный кризис в Африке стал крупнейшим в истории ООН

Гуманитарный кризис в Африке стал крупнейшим в истории ООН
  • Фото Associated Press © 2017, Sunday Alamba

    • Ситуацию в четырех странах Африки в ООН считают крупнейшим гуманитарным кризисом с момента создания всемирной организации.

    В ООН предупреждают, что катастрофическая гуманитарная ситуация, сложившаяся в Йемене, Нигерии, Сомали и Южном Судане, вызовет новую волну беженцев, которая вызовет нестабильность в разных регионах планеты.

    Стивен О’Брайен, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам: «Мы находимся на критическом этапе истории. Уже в самом начале года мы столкнулись с крупнейшим гуманитарным кризисом с момента создания ООН. В настоящий момент более 20 миллионам человек в четырех странах угрожает голод. Без коллективных и скоординированных глобальных усилий люди просто умрут от голода, многие другие будут страдать и погибнут от болезней».

    По словам О’Брайена, у ООН есть план проведения гуманитарных операций в этих странах, а также квалифицированный персонал для оказания помощи населению. На реализацию этого плана потребуется 4,4 миллиарда долларов. Кроме того, Совбез ООН должен добиться обеспечения доступа представителей гуманитарной миссии к населению пострадавших районов. Но в первую очередь противоборствующие стороны должны прекратить вооруженные столкновения, цитирует ТАСС.

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