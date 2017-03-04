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  • 04.03, 20:42

В Сомали за двое суток более 100 человек скончались от голода

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В Сомали за двое суток более 100 человек скончались от голода

В Сомали за двое суток более 100 человек скончались от голода

Власти страны впервые сообщили информацию по погибшим в стране с момента объявления о национальной катастрофе.

По меньшей мере 110 человек скончались за последние 48 часов в Сомали из-за голода в регионе, где установилась засуха, сообщил премьер-министр страны Хасан Али Хайре.

Как передает AP, 28 февраля власти страны объявили о национальной катастрофе, а сегодня впервые сообщили о погибших людях. При этом данные пока приводятся только по региону Бай на юго-западе страны.

Ранее в ООН предупреждали о надвигающейся «голодной катастрофе» в Африке. Сообщалось, что в помощи нуждаются порядка 5 миллионов жителей.

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