Самолеты аравийской коалиции нанесли авиаудар по рынку в Йемене

Не менее 20 мирных жителе стали жертвами авиаудара ВВС аравийской коалиции на западе Йемена.
Как передает Agence France-Presse, целью авиаудара ВВС коалиции Саудовской Аравии на западе Йемена была группа боевиков. Однако мятежники стали двигаться в сторону рынка города Кхука, и часть его территории попала под обстрел.
По предварительным данным, были убиты шестеро мятежников. Кроме того погибли не менее 20 мирных жителей, это посетители рынка и продавцы. Еще более 10 человек получили ранения.
Напомним, в Йемене с 2014 года не прекращается конфликт между правительством и оппозицией — повстанцами-хуситами. Правительство страны с 2015 года получает поддержку арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Случаи, когда под авиаударами гибнут мирные жители, к сожалению, происходят слишком часто.
По предварительным данным, были убиты шестеро мятежников. Кроме того погибли не менее 20 мирных жителей, это посетители рынка и продавцы. Еще более 10 человек получили ранения.
Напомним, в Йемене с 2014 года не прекращается конфликт между правительством и оппозицией — повстанцами-хуситами. Правительство страны с 2015 года получает поддержку арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Случаи, когда под авиаударами гибнут мирные жители, к сожалению, происходят слишком часто.
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