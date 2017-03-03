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  • 03.03, 17:24
СМИ: в Йемене под ударами американских беспилотников погибли мирные жители. Аль-Каида, войны и вооруженные конфликты, Йемен, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

СМИ: в Йемене под ударами американских беспилотников погибли мирные жители

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СМИ: в Йемене под ударами американских беспилотников погибли мирные жители

СМИ: в Йемене под ударами американских беспилотников погибли мирные жители

СМИ: в Йемене под ударами американских беспилотников погибли мирные жители

    В Йемене боевики терористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» оказались под ударом американских беспилотников.

    Среди целей был дом одного из лидеров экстремистов и принадлежащая ему фабрика. Однако, как сообщают иранские СМИ, жертвами стали и мирные жители. Журналисты говорят о десятках жертв и пострадавших.

    В Йемене с 2014 года не прекращается конфликт между правительством и оппозицией — повстанцами-хуситами. При этом властей страны поддерживает международная коалиция во главе с Саудовской Аравией. Затянувшимся противостоянием пользуются многочисленные террористические группировки, в том числе «Аль-Каида» и ИГИЛ (запрещенная в России экстремистская организация «Исламское государство»).

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