СМИ: в Йемене под ударами американских беспилотников погибли мирные жители

В Йемене боевики терористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» оказались под ударом американских беспилотников.

Среди целей был дом одного из лидеров экстремистов и принадлежащая ему фабрика. Однако, как сообщают иранские СМИ, жертвами стали и мирные жители. Журналисты говорят о десятках жертв и пострадавших.



В Йемене с 2014 года не прекращается конфликт между правительством и оппозицией — повстанцами-хуситами. При этом властей страны поддерживает международная коалиция во главе с Саудовской Аравией. Затянувшимся противостоянием пользуются многочисленные террористические группировки, в том числе «Аль-Каида» и ИГИЛ (запрещенная в России экстремистская организация «Исламское государство»).