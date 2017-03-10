Госдума одобрила уголовную ответственность за дебоши на транспорте

Депутаты Госдумы одобрили во втором чтении законопроект, ужесточающий наказание для авиадебоширов. Их выходки настолько всех раздражают, что были предложения вообще лишать хулиганов права летать. Но парламентарии ограничились увеличением штрафов и введением уголовной ответственности.
Разбуянившийся на борту самолета человек может представлять реальную опасностью. А между тем за дебоши до сих пор, по сути, ничего не грозило — всего лишь административный штраф. Если же сегодняшний законопроект будет принят в окончательном третьем чтении и утвержден, авиадебоширам будет грозить сразу 300 тысяч рублей штрафа — и это минимальная планка. А если разбушевавшийся на борту пассажир будет представлять серьезную угрозу жизни других людей, то за это он может получить уже до пяти лет тюрьмы.
К счастью, подобные случаи происходят на каждый день. И, возможно, поэтому законопроект в думе залежался. Первое чтение было еще в 2011 году, шесть лет назад. Впрочем, эти шесть лет до второго чтения прошли не зря — законопроект поменялся чуть ли не принципиально. И теперь он касается не только авиадебоширов. Но вообще любых дебоширов на любом транспорте.
И вот еще одно принципиальное изменение, которое появилось ко второму чтению. Теперь законопроект касается не только тех дебоширов, которые внутри транспорта, но и тех, которые снаружи, но этот транспорт все-таки могут повредить. То есть речь идет о так называемых зацеперах. Это экстремалы, которые цепляются к электричкам, ездят на крышах или между вагонов. И люди, которые забрасывают те же электрички камнями.
И, конечно, новый законопроект касается хулиганов с лазерными указками, которые в районе аэропортов подкарауливают заходящие на посадку самолеты, чтобы сверкнуть и попасть в кабину. А это может ослепить пилотов и привести к катастрофе.
Теперь таким хулиганам будет угрожать преследование от административного в 150 тысяч рублей до трех лет лишения свободы, то есть уголовная статья.
Подробности в репортаже корреспондента НТВ Юрия Кучинского.
К счастью, подобные случаи происходят на каждый день. И, возможно, поэтому законопроект в думе залежался. Первое чтение было еще в 2011 году, шесть лет назад. Впрочем, эти шесть лет до второго чтения прошли не зря — законопроект поменялся чуть ли не принципиально. И теперь он касается не только авиадебоширов. Но вообще любых дебоширов на любом транспорте.
И вот еще одно принципиальное изменение, которое появилось ко второму чтению. Теперь законопроект касается не только тех дебоширов, которые внутри транспорта, но и тех, которые снаружи, но этот транспорт все-таки могут повредить. То есть речь идет о так называемых зацеперах. Это экстремалы, которые цепляются к электричкам, ездят на крышах или между вагонов. И люди, которые забрасывают те же электрички камнями.
И, конечно, новый законопроект касается хулиганов с лазерными указками, которые в районе аэропортов подкарауливают заходящие на посадку самолеты, чтобы сверкнуть и попасть в кабину. А это может ослепить пилотов и привести к катастрофе.
Теперь таким хулиганам будет угрожать преследование от административного в 150 тысяч рублей до трех лет лишения свободы, то есть уголовная статья.
Подробности в репортаже корреспондента НТВ Юрия Кучинского.
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