Маленькие дети чуть не сорвали интервью с экспертом в прямом эфире BBC

Интервью эксперта по Южной Корее в эфире британского канала BBC прервали его собственные дети.
Маленькая девочка ворвалась в комнату отца, когда тот по видеосвязи комментировал в эфире телеканала BBC ситуацию в стране после сегодняшнего импичмента президента Пак Кын Хе.
Отец ребенка, эксперт по Южной Корее и доцент Пусанского национального университета Роберт Келли, сначала пытался продолжить беседу с серьезным выражением лица, но тут в дверном проеме появился второй ребенок — малыш в ходунках.
Дети как ни в чем не бывало начали играть около отца. Однако на этом неловкая сцена не закончилась: через пару секунд в комнату вихрем ворвалась испуганная женщина — то ли супруга эксперта, то ли сиделка. Она сгребла малышей в охапку и волоком вытащила их из кабинета. После этого с грохотом закрыла за собой дверь.
Отец ребенка, эксперт по Южной Корее и доцент Пусанского национального университета Роберт Келли, сначала пытался продолжить беседу с серьезным выражением лица, но тут в дверном проеме появился второй ребенок — малыш в ходунках.
Дети как ни в чем не бывало начали играть около отца. Однако на этом неловкая сцена не закончилась: через пару секунд в комнату вихрем ворвалась испуганная женщина — то ли супруга эксперта, то ли сиделка. Она сгребла малышей в охапку и волоком вытащила их из кабинета. После этого с грохотом закрыла за собой дверь.
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