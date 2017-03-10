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  • 10.03, 17:43
Опубликовано видео падения вертолета с россиянами в Стамбуле. авиационные катастрофы и происшествия, вертолеты, МИД РФ, Стамбул, Турция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Опубликовано видео падения вертолета с россиянами в Стамбуле

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Опубликовано видео падения вертолета с россиянами в Стамбуле

Опубликовано видео падения вертолета с россиянами в Стамбуле

    Видеокамера наружного наблюдения на АЗС сняла последние секунды полета вертолета Sikorsky S-76 в окрестностях Стамбула.

    На кадрах видно, как вертолет на большой скорости пикирует вниз. После падения происходит мощный взрыв. За крушением наблюдают очевидцы, стоящие на автозаправке, они смотрят в небо.

    Сегодня вертолет Sikorsky S-76 столкнулся с телебашней, расположенной неподалеку от выставочного центра в Стамбуле, и рухнул на трассу. Вертолет принадлежал группе компаний Eczacibasi. На борту машины были семь человек. Пятеро погибли, двое получили травмы.

    Среди жертв авиакатастрофы — четверо россиян: Александр Ванин, Игорь Кочергин, Людмила Чупрова и Елена Бадраган. Также погиб глава российского подразделения Eczacibasi Салим Озен.

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