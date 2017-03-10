Опубликовано видео падения вертолета с россиянами в Стамбуле

Видеокамера наружного наблюдения на АЗС сняла последние секунды полета вертолета Sikorsky
S-76 в окрестностях Стамбула.
На кадрах видно, как вертолет на большой скорости пикирует вниз. После падения происходит мощный взрыв. За крушением наблюдают очевидцы, стоящие на автозаправке, они смотрят в небо.
Сегодня вертолет Sikorsky S-76 столкнулся с телебашней, расположенной неподалеку от выставочного центра в Стамбуле, и рухнул на трассу. Вертолет принадлежал группе компаний Eczacibasi. На борту машины были семь человек. Пятеро погибли, двое получили травмы.
Сегодня вертолет Sikorsky S-76 столкнулся с телебашней, расположенной неподалеку от выставочного центра в Стамбуле, и рухнул на трассу. Вертолет принадлежал группе компаний Eczacibasi. На борту машины были семь человек. Пятеро погибли, двое получили травмы.
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