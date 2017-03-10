СМИ: четверо граждан РФ погибли при крушении вертолета в Стамбуле

Жертвами крушения вертолета в Стамбуле стали пять человек, среди них четверо россиян.
Всего на борту вертолета Sikorsky S-76 находились семь человек, двое из них — пилоты, передает «Интерфакс» со ссылкой на турецкие СМИ. По данным телеканала NTV, вертолет принадлежал группе компаний Eczacibasi, среди пассажиров были руководители компании и их зарубежные гости и партнеры.
По информации издания Hurriyet, среди пятерых погибших были четверо граждан России.
Ранее сообщалось, вертолет Sikorsky S-76 упал на городскую автомагистраль в районе Бююкчекмедже. По словам очевидцев, перед падением вертолет врезался в здание телебашни.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и спасательных служб. Обстоятельства и причины авиакатастрофы выясняются.
По информации издания Hurriyet, среди пятерых погибших были четверо граждан России.
Ранее сообщалось, вертолет Sikorsky S-76 упал на городскую автомагистраль в районе Бююкчекмедже. По словам очевидцев, перед падением вертолет врезался в здание телебашни.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и спасательных служб. Обстоятельства и причины авиакатастрофы выясняются.
VIDEO Crash site of Sikorsky S-76C++ helicopter (TC-HEZ) accident in Istanbul, Turkey. At least 5 reported killed. pic.twitter.com/SH0iVIriFX— Air Disasters (@AirCrashMayday) 10 марта 2017 г.
#VIDEO I U Istanbulu pao #helikopter za gašenje požara https://t.co/eoLcmkgiRY #Istanbul #Buyukcekmece #helicopter pic.twitter.com/3SA2lBDg8n— ANADOLU AGENCY (BHS) (@aa_balkans) 10 марта 2017 г.
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