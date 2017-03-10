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  • 10.03, 13:11

СМИ: четверо граждан РФ погибли при крушении вертолета в Стамбуле

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СМИ: четверо граждан РФ погибли при крушении вертолета в Стамбуле

СМИ: четверо граждан РФ погибли при крушении вертолета в Стамбуле

СМИ: четверо граждан РФ погибли при крушении вертолета в Стамбуле
  • Фото: Shamsul Abas /facebook.com

    • Жертвами крушения вертолета в Стамбуле стали пять человек, среди них четверо россиян.

    Всего на борту вертолета Sikorsky S-76 находились семь человек, двое из них — пилоты, передает «Интерфакс» со ссылкой на турецкие СМИ. По данным телеканала NTV, вертолет принадлежал группе компаний Eczacibasi, среди пассажиров были руководители компании и их зарубежные гости и партнеры.

    По информации издания Hurriyet, среди пятерых погибших были четверо граждан России.

    Ранее сообщалось, вертолет Sikorsky S-76 упал на городскую автомагистраль в районе Бююкчекмедже. По словам очевидцев, перед падением вертолет врезался в здание телебашни.

    Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и спасательных служб. Обстоятельства и причины авиакатастрофы выясняются.






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