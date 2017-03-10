Причалы Дальнего Востока заполонили арестованные браконьерские шхуны

На Дальнем Востоке борьба с нелегальным рыболовным бизнесом обернулась головной болью для пограничников. Причалы наводнили арестованные браконьерские шхуны. Теперь даже служебным катерам негде швартоваться. При этом владельцы конфискованных судов не торопятся забирать их, равно как и выплачивать штрафы.

Лишь после предупредительной стрельбы сахалинским пограничникам удается остановить судно, капитан которого отказался заглушить двигатель по требованию береговой охраны. На борт шхуны высаживается досмотровая группа. В чанах с водой инспекторы обнаруживают ценный деликатес — дальневосточных крабов, добытых в Охотском море. Однако документов на улов у российского экипажа нет, поэтому оттого моряки и пытались так отчаянно уйти от преследования. Под конвоем судно-нарушитель доставили в сахалинский порт для разбирательства.



При подобных обстоятельствах пограничникам за последние несколько лет удалось задержать десятки браконьерских судов. Однако успешная статистика борьбы с нелегальными рыболовами со временем обернулась большой проблемой. Арестованных пароходов у причальной стенки в порту Невельск накопилось столько, что теперь даже патрульным судам и катерам некуда бросить якорь.



Кирилл Тазов, временно исполняющий обязанности начальника службы Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области в. г. Невельске: «Занимают здесь очень много места и мешают корабельному составу нашей службы выполнять задачи, в том числе создают угрозу безопасности плавания как кораблей службы, так и гражданского флота».



В случае поимки судовладельцы-нелегалы подаются в бега, а корабль и нанятый экипаж бросают на произвол судьбы. По решению российского суда такие шхуны конфискуются в пользу государства, но выставить имущество на аукцион и разгрузить причал пограничников не так просто, как кажется. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Анцигина.