#ТЫСУПЕР!
Место встречи
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 10.03, 14:41
Путин и Эрдоган обсудят восстановление экономических связей. переговоры, Путин, Турция, Эрдоган. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Путин и Эрдоган обсудят восстановление экономических связей

комментировать

Путин и Эрдоган обсудят восстановление экономических связей

Путин и Эрдоган обсудят восстановление экономических связей

    Российский президент Владимир Путин сегодня обсудит со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом энергетические проекты и борьбу с терроризмом.

    На встрече главы государств поднимут весь комплекс вопросов российско-турецких отношений и сделают акцент на дальнейшее восстановление взаимовыгодных торгово-экономических связей.

    Сначала Путин и Эрдоган пообщаются в узком составе, затем переговоры продолжатся в рамках двустороннего Совета сотрудничества. По итогам саммита ожидается подписание ряда документов. Вечером турецкий лидер возложит венок к Могиле Неизвестного солдата.

    Это уже вторая за полгода встреча президентов России и Турции. В последний раз главы Путин и Эрдоган общались в Стамбуле на Всемирном энергетическом форуме.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru