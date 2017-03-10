Путин и Эрдоган обсудят восстановление экономических связей

Российский президент Владимир Путин сегодня обсудит со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом энергетические проекты и борьбу с терроризмом.
На встрече главы государств поднимут весь комплекс вопросов российско-турецких отношений и сделают акцент на дальнейшее восстановление взаимовыгодных торгово-экономических связей.
Сначала Путин и Эрдоган пообщаются в узком составе, затем переговоры продолжатся в рамках двустороннего Совета сотрудничества. По итогам саммита ожидается подписание ряда документов. Вечером турецкий лидер возложит венок к Могиле Неизвестного солдата.
Это уже вторая за полгода встреча президентов России и Турции. В последний раз главы Путин и Эрдоган общались в Стамбуле на Всемирном энергетическом форуме.
Сначала Путин и Эрдоган пообщаются в узком составе, затем переговоры продолжатся в рамках двустороннего Совета сотрудничества. По итогам саммита ожидается подписание ряда документов. Вечером турецкий лидер возложит венок к Могиле Неизвестного солдата.
Это уже вторая за полгода встреча президентов России и Турции. В последний раз главы Путин и Эрдоган общались в Стамбуле на Всемирном энергетическом форуме.
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