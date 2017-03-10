Пропавшую в Бахрейне модель из России ищет Интерпол

Мать
21-летней россиянки, уехавшей в Бахрейн на заработки, подала в полицию заявление о пропаже дочери.
В полиции Екатеринбурга подтвердили, что Ирина Сазонова написала заявление о пропаже в Бахрейне ее 21-летней дочери Марии.
Валерий Горелых, представитель ГУ МВД по Свердловской области: «Подтверждаю информацию о том, что гражданка 1958 года рождения подала заявление о пропаже своей дочери 1996 года рождения. Проверочными мероприятиями занимаются сотрудники угрозыска отдела полиции №9. Они намерены в кратчайшие сроки передать материалы сотрудникам отдела Интерпола свердловского ГУ МВД, а те — коллегам за рубежом».
В посольстве РФ в Бахрейне о пропаже россиянки узнали из СМИ. Однако дипломаты подчеркнули, что не обладают информацией, находится ли на территории страны россиянка Мария Сазонова или нет, сообщает РИА Новости.
Фёдор Ефремов, консул российского дипведомства в Манаме: «Родственники Марии Сазоновой не обращались в МИД с заявлением о ее пропаже, что необходимо для юридического обоснования ее поиска в стране, кроме того, мы не обладаем паспортными данными этой девушки, что тоже затрудняет ее розыск, учитывая особенности транскрипции написания ее имени и фамилии на иностранном языке. Поэтому на данный момент, несмотря на предпринимаемые действия, мы даже не обладаем информацией, прилетала ли она в Бахрейн и находится ли сейчас здесь».
По словам матери, девушка уехала в Бахрейн, где якобы устроилась на работу барменом в клуб. На связь с родными юная россиянка не выходит уже неделю. Ранее СМИ сообщали, что девушка мечтала заработать денег и купить новый смартфон.
Валерий Горелых, представитель ГУ МВД по Свердловской области: «Подтверждаю информацию о том, что гражданка 1958 года рождения подала заявление о пропаже своей дочери 1996 года рождения. Проверочными мероприятиями занимаются сотрудники угрозыска отдела полиции №9. Они намерены в кратчайшие сроки передать материалы сотрудникам отдела Интерпола свердловского ГУ МВД, а те — коллегам за рубежом».
В посольстве РФ в Бахрейне о пропаже россиянки узнали из СМИ. Однако дипломаты подчеркнули, что не обладают информацией, находится ли на территории страны россиянка Мария Сазонова или нет, сообщает РИА Новости.
Фёдор Ефремов, консул российского дипведомства в Манаме: «Родственники Марии Сазоновой не обращались в МИД с заявлением о ее пропаже, что необходимо для юридического обоснования ее поиска в стране, кроме того, мы не обладаем паспортными данными этой девушки, что тоже затрудняет ее розыск, учитывая особенности транскрипции написания ее имени и фамилии на иностранном языке. Поэтому на данный момент, несмотря на предпринимаемые действия, мы даже не обладаем информацией, прилетала ли она в Бахрейн и находится ли сейчас здесь».
По словам матери, девушка уехала в Бахрейн, где якобы устроилась на работу барменом в клуб. На связь с родными юная россиянка не выходит уже неделю. Ранее СМИ сообщали, что девушка мечтала заработать денег и купить новый смартфон.
Комментарии